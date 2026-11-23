Humanizar el desarrollo del petróleo y el gas empieza por el trabajo en los yacimientos y sigue hasta la planificación de otros rumbos productivos.

De formación geológica a la bala de plata para la salvación económica de un país entero, Vaca Muerta parece estar en boca de todos, pero siempre desde la abstracción. Los titulares hablan de los récords de fracturas, de inversiones multimillonarias, de los diámetros de los ductos y de los puestos de empleo que el oro negro promete para el futuro. Y cuentan, alguna vez, de cifras de accidentes, vuelos sanitarios o víctimas fatales que hasta se leen como un efecto colateral de una actividad que derrama para todos.

Pero detrás de las cifras, de esos datos abstractos que auguran otro porvenir , hay personas . La carne y el hueso que convierte a una roca inerte en la energía que necesitamos. La fuerza laboral que transformó un recurso subterráneo en riqueza tangible. La planificación y las decisiones que se tomaron para abonar el suelo de una actividad económica fértil.

Hoy, que tanto se reclama por el derrame de Vaca Muerta en el metro cuadrado , en nuestra propia cotidianeidad, parece que todavía hace falta insistir en que poner a las personas primero es un ejercicio que empieza desde antes. No al repartir los beneficios sino a la hora de generarlos. Al producir con condiciones seguras que reconozcan el valor de esa fuerza laboral que convierte una roca en riqueza.

Y como ocurre muchas veces, la respuesta está en la educación. Ahí es donde cobran sentido los desarrollos tecnológicos, las iniciativas como el Instituto Vaca Muerta para tener mano de obra calificada en la especificidad de esta industria y hasta la importancia de dejar una generación entera educada en el futuro, para ese día en que de los yacimientos ya no salga nada.

No se trata sólo de formarse para garantizar condiciones más seguras de trabajo. No es sólo para evitar accidentes y borrar esas cifras negativas que opacan los números deslumbrantes de petróleo y gas. Es para salir del relato abstracto: para ver que un recurso no renovable, a través de la educación, puede volverse una llave para abrir otros horizontes de oportunidad. Y es ahí donde el derrame de esa geología invisible, de esas cifras abstractas, se vuelve verdaderamente humano.