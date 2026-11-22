La víctima fue asaltada en una plaza del barrio Mercantiles. La Policía encontró el auto señalado minutos después y recuperó los elementos robados tras una requisa.

Un robo a punta de pistola terminó con tres demorados y una réplica de arma secuestrada en Neuquén.

Un robo cometido bajo amenazas con un arma de fuego durante la madrugada de este domingo tuvo un rápido desenlace policial en Neuquén. Tres personas fueron demoradas, un automóvil quedó secuestrado y la Policía recuperó los elementos que le habían sustraído a la víctima. Además, durante el procedimiento se encontró una réplica de pistola calibre 9 milímetros .

El hecho ocurrió en una plaza ubicada en la intersección de las calles Huemul y Raqui, en el barrio Mercantiles . Según la denuncia, un hombre fue abordado por un sujeto que descendió de un Fiat Uno blanco y lo amenazó con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias.

El asaltante le robó una mochila negra con bolsillos rojos que contenía una tablet Samsung, un celular de la misma marca, las llaves de su vivienda y otros efectos personales. La víctima también advirtió que dentro del vehículo había una mujer sentada.

Después del robo, los sospechosos subieron nuevamente al automóvil y escaparon en dirección sur. El damnificado se dirigió a la Comisaría Cuarta, donde relató lo sucedido y aportó las características del vehículo.

El auto apareció en otro barrio de Neuquén

A partir de la denuncia, efectivos de la dependencia iniciaron un patrullaje intensivo para intentar localizar el Fiat Uno. La búsqueda dio resultado pasadas las 5 de la madrugada, cuando un móvil policial identificó un rodado con características coincidentes en la esquina de Soldi y Huechulafquen, en el barrio Balcón de la Ciudad.

Al acercarse, los policías observaron en los asientos traseros una mochila y un teléfono celular que tenían características similares a los denunciados como robados. También encontraron sobre el piso del vehículo un objeto negro con apariencia de pistola.

En el automóvil viajaban tres personas: dos hombres de 43 y 33 años y una mujer de 38. Todos fueron identificados y demorados. De acuerdo con la información policial, son residentes de Neuquén.

Recuperaron los elementos y secuestraron una réplica de pistola

Sin embargo, el procedimiento no terminó con las demoras. Durante la mañana se realizó una requisa del vehículo, que había quedado secuestrado, y los efectivos lograron recuperar las pertenencias denunciadas por la víctima.

Además, se confirmó el secuestro de una réplica de arma de fuego calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada para amenazar al hombre durante el asalto. El comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría Cuarta, confirmó el procedimiento y precisó que las tres personas fueron notificadas de la causa judicial por robo calificado.

La investigación continuará ahora bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho.