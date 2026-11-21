Un hombre de 28 años fue detenido tras una rápida investigación de la División Robos y Hurtos en el barrio Huiliches, en Neuquén. El botín había sido robado del interior del vehículo del cirujano.

Un importante procedimiento llevado adelante por la Policía de Neuquén permitió esclarecer un millonario robo registrado en el Oeste de la capital provincial y recuperar la totalidad de un costoso equipamiento médico quirúrgico , cuyo valor actual de reposición supera los 30 millones de pesos . Como resultado de las pesquisas, u n joven de 28 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el hecho delictivo ocurrió en j urisdicción del barrio Huiliches , de esta localidad, y tuvo como víctima a un profesional de la salud , quien se desempeña tanto en el Hospital Heller como en su consultorio particular . Según consta en las actuaciones oficiales, el damnificado había dejado su vehículo particular estacionado en la calle cuando delincuentes forzaron y dañaron la unidad para llevarse el instrumental especializado que transportaba en su interior.

Tras radicarse la denuncia correspondiente, tomó intervención inmediata el personal de la División Robos y Hurtos , que desplegó una serie de diligencias investigativas para dar con el paradero de los responsables y evitar que los elementos fueran reducidos o comercializados en el mercado informal.

Durante la etapa de pesquisas, los efectivos realizaron un exhaustivo trabajo de campo en la zona del robo. Las tareas incluyeron múltiples entrevistas con vecinos del sector, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones y el posterior análisis detallado de los registros fílmicos obtenidos.

El cruce de información y la observación de las imágenes resultaron clave para reconstruir la secuencia del robo e individualizar al presunto autor material del hecho. Con los datos obtenidos y las características físicas confirmadas, los investigadores montaron un operativo de búsqueda que culminó con la detención del sospechoso, un hombre de 28 años, cuando circulaba por la vía pública.

En paralelo a la detención, los policías profundizaron las líneas investigativas para rastrear el destino del botín. Gracias a los datos recolectados, lograron establecer el lugar exacto donde se encontraba oculto el material robado y concretaron el secuestro de la totalidad de los elementos denunciados, sin que se registraran faltantes.

Desde la fuerza destacaron la relevancia operativa del procedimiento, dado que el instrumental recuperado constituye una herramienta de trabajo indispensable y de altísima complejidad para que el médico damnificado pueda continuar desarrollando su actividad profesional con normalidad.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó formalmente a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén, organismo que llevará adelante las actuaciones procesales mientras se aguarda la resolución judicial correspondiente y la restitución definitiva de los equipos a su propietario.

Quién es el médico víctima del millonario robo

El damnificado es el doctor Luis Rivadero, flebólogo y especialista en cirugía plástica que se desempeña en el Hospital Dr. Horacio Heller y en su consultorio particular. Después del indignante robo de su equipamiento, el profesional relató el impacto inmediato que el hecho tuvo en su labor diaria. En ese sentido, comentó que tenía una agenda llena de consultas y procedimientos, la cual tuvo que cancelar por completo porque ya no contaba con sus herramientas.

Según reconstruyó el médico, el robo ocurrió luego de una extensa jornada laboral que se prolongó hasta el sábado 14 de noviembre. Agotado por el ritmo de trabajo, decidió dejar momentáneamente su portafolio y los aparatos en el baúl de su auto con la intención de bajarlos más tarde, momento que fue aprovechado por los delincuentes.