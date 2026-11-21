El abuso ocurrió en 2025, en una vivienda del barrio Islas Malvinas. Uno de los involucrados ya resolvió su situación judicial y el tercero no fue identificado.

Abusó sexualmente de una mujer junto a otros dos hombres y fue condenado a 8 años de prisión

Un hombre fue condenado a cumplir ocho años de prisión efectiva por un delito de abuso sexual cometido en noviembre de 2025. La sentencia se conoció luego de una audiencia en la que se definió el monto de la pena, tras haber sido declarado penalmente responsable por el hecho.

La agresión ocurrió durante la madrugada del 13 de noviembre de 2025, en una vivienda del barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén. Según se acreditó en el proceso judicial, la víctima había salido a comprar bebidas a un comercio cercano cuando se encontró con tres hombres, entre ellos el ahora condenado.

La causa fue encuadrada como abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Por este hecho, el fiscal del caso, Gastón Medina, y la asistente letrada Solange Velázquez habían solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva, que finalmente fue impuesta por el tribunal.

Cómo se definió la condena

La audiencia de determinación de la pena a un hombre identificado como J.G.A se realizó este jueves y estuvo a cargo de un tribunal colegiado integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti.

Durante la instancia, los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el monto de condena solicitado a partir de distintos elementos vinculados con el hecho y sus consecuencias. Como agravantes, señalaron la extensión del daño causado a la víctima y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

En contrapartida, contemplaron como atenuantes que el condenado no tenía antecedentes penales computables, que había asumido su responsabilidad y que la víctima manifestó su voluntad de dar un cierre definitivo al proceso judicial.

La mujer fue acusada por el delito de usurpación del inmueble de su vecino. Sebastián Fariña Petersen

La defensa no cuestionó la pena solicitada por la fiscalía, por lo que el tribunal resolvió imponerle los ocho años de prisión efectiva requeridos.

Otro de los puntos definidos durante la audiencia estuvo relacionado con el inicio de la ejecución de la condena. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, una decisión que permitió avanzar con la detención del hombre sin esperar el vencimiento de esos términos.

Ante esta situación, el tribunal dispuso que el condenado quede detenido para comenzar a cumplir la pena impuesta. Además, ordenó su inscripción en el Registro Provincial de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Sexuales (RiPeCoDis).

Así fue el hecho por el cual se lo condenó

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 3 de la madrugada, en una vivienda del barrio Islas Malvinas.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el proceso, la mujer había salido de su casa para comprar bebidas en un comercio de la zona. En ese recorrido se encontró con un hombre al que conocía por ser vecino, con J.G.A. y con un tercer varón cuya identidad no pudo establecerse.

Sebastián Fariña Petersen

Después de compartir bebidas, los hombres trasladaron a la víctima hasta una vivienda cercana. Allí se produjo la agresión sexual. En un determinado momento, la mujer consiguió escapar del domicilio.

Uno de los hombres involucrados, el vecino al que la víctima conocía previamente, ya resolvió su situación procesal. En tanto, la condena de ocho años de prisión efectiva recayó sobre J.G.A., cuya responsabilidad penal había sido determinada antes de la audiencia en la que se fijó la pena.