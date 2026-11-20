Sus instalaciones habían sido cedidas a la escuela local tras el incendio de 2024. Cuáles son las obras que anunció el gobernador Rolando Figueroa para la localidad.

Remodelado y con novedades, reabrió el hotel del ISSN en CaviahueEl establecimiento ya se encuentra operativo.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes la reapertura del hotel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) en Caviahue , que fue renovado luego de haber cedido sus instalaciones al sistema educativo para que allí funcione una escuela de la localidad que se había incendiado.

“De esta manera, el ISSN cierra una etapa de solidaridad y trabajo conjunto y recupera un espacio institucional”, se indicó oficialmente. Además, se informó que, durante la actividad, el hotel recibió a un grupo de personas mayores de 60 años de San Patricio del Chañar, como parte del programa provincial Huella Mayor "una política pública de turismo social impulsada por el Gobierno para garantizar el derecho al esparcimiento, la recreación, la vida saludable y la participación social".

La reapertura tiene un significado especial porque, durante una etapa complicada para la comunidad de Caviahue, a partir del incendio que afectó a la Escuela Nº 164 en junio de 2024, el hotel abrió sus puertas y se transformó en un espacio educativo, garantizando la continuidad de las clases.

Puesta en valor

Cumplida esa función, el ISSN llevó adelante una importante tarea de recuperación y puesta en valor del establecimiento, con una inversión destinada a renovar instalaciones, mejorar el equipamiento y acondicionar sus espacios, recuperando las condiciones necesarias para brindar un servicio de calidad y preservar este patrimonio provincial.

En su discurso, el gobernador Rolando Figueroa destacó que se está ejecutando la obra de pavimento hasta Copahue y consideró que “va a facilitar la posibilidad de conocer y de disfrutar las termas, que siempre nos ha costado tanto”.

“Vamos a pavimentar también hasta Salto del Agrio, que es uno de los lugares más lindos de la provincia”, agregó. Además, informó que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir pavimentando también hasta poder vincularnos con Loncopué” y remarcó que se están asfaltando “todas las calles” de Caviahue.

“En invierno es muy difícil trasladarse con la nieve que cae acá. A veces cae un metro y medio de nieve y siempre es importante que las calles estén bien”, indicó.

“Estamos mejorando la transitabilidad. Es para que ustedes disfruten y para que Neuquén siga creciendo”, señaló Figueroa y, por otra parte, explicó que se están por iniciar 39 viviendas en la localidad y que se concretará la obra de ampliación del centro de salud.

Para finalizar, el gobernador destacó que “es importante que conozcamos nuestra provincia y cómo va creciendo” y además recalcó la relevancia del programa provincial Huella Mayor, una política pública de turismo social para personas mayores.

Solidaridad local

El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa destacó “la solidaridad” del hotel del ISSN que cedió sus instalaciones para la continuidad del ciclo lectivo luego del incendio. “Se priorizó, por orden del gobernador, la educación”, indicó y además aseguró que en Caviahue y Copahue se están concretando “obras emblemáticas”.

“Estamos asfaltando el camino entre Caviahue y Copahue”, comentó y aseguró que “48 años estuvimos esperando que alguien tomara la decisión política de solucionarnos la accesibilidad al complejo termal de Copahue”.

También informó que se está trabajando en el asfalto de las calles de Caviahue y remarcó que “la escuela que se incendió fue reemplazada por tres escuelas”. “Ahora cada nivel educativo tiene su propia escuela: el inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria, terminadas por decisión del gobernador de la provincia”, añadió.

Por otra parte, destacó las obras en el complejo de balneoterapia y expresó que se tomó la decisión, desde el Gobierno provincial, de “hacer la nueva cobertura que hoy empieza y en un mes y medio vamos a tener reparado ese edificio”. Afirmó que también se está planificando la ampliación de algunos sectores en las termas de Copahue.

Además, Mansegosa explicó que “hoy empezó la ampliación del centro de salud de Caviahue” y adelantó que “vamos a construir 39 viviendas para nuestros pobladores”.

Establecimiento histórico

Finalmente, la administradora general del ISSN, Mariane Bartusch recordó que el hotel se creó en 1972 y que en junio de 2024 “tuvimos un episodio muy conmovedor, que fue el incendio de la escuela de Caviahue. En ese momento, Instituto cedió el hotel”.

TODA LA PROVINCIA CRECE



Queremos que cada neuquino conozca y disfrute su provincia. Por eso llevamos obras a cada pueblo: calles que resisten el invierno, mejor atención de la salud y más viviendas. Crecer parejo, sin dejar a nadie atrás, es la forma de defender la neuquinidad. pic.twitter.com/MVmvdUzQtY — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 20, 2026

“Primero la educación y primero los niños, así que se cedió a la escuela, se reconstruyó, se hicieron tabiques y se generaron aulas”, explicó.

Dijo que, tras la inauguración de los nuevos edificios escolares en la localidad, “pudimos ya volver a retomar nuestro hotel”.

“Educación nos hizo un cambio muy importante en las ventanas, lo cual fue fundamental para la ambientación del lugar”, señaló e informó que se trabajará también en otras mejoras porque se trata de “un hotel que tiene muchos años”.

“Los estábamos esperando. Estamos muy felices. Sepan ustedes que son los primeros que se van a alojar después de la reapertura”, les dijo a los beneficiarios del programa Huella Mayor.

Esta reapertura también forma parte de una política de recuperación, modernización y puesta en valor de los establecimientos y espacios del ISSN, que está avanzando en obras importantes en los hoteles de la ciudad de Neuquén y de San Martín de los Andes, y en el predio recreativo.