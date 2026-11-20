Qué hacer en Neuquén este fin de semana largo: día por día, los paseos, espectáculos y actividades gratuitas
Del viernes al lunes 23 de noviembre, la capital neuquina ofrece paseos guiados, recorridos en bus turístico, muestras de arte, cine, teatro y recitales.
Con motivo del fin de semana largo en la ciudad de Neuquén, la Municipalidad difundió el cronograma completo de propuestas recreativas, turísticas y artísticas disponibles entre este viernes 20 y el lunes 23 de noviembre.
La grilla se divide en dos grandes bloques: por un lado, las actividades gratuitas organizadas por el Municipio con un tono más turístico (paseos en bus, caminatas guiadas, muestras y eventos al aire libre) y, por otro, la agenda culturalcon espectáculos en salas, teatros y centros culturales de la capital.
Qué hacer en Neuquén este fin de semana largo: actividades gratuitas
Sábado 21 de noviembre
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Península Hiroki – Visita guiada: Desde las 8:30 (salidas cada una hora) en el Portal de Acceso ANP Península Hiroki.
Bus Turístico (salidas de mañana): A las 10 y a las 12 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (Av. Olascoaga y vías del tren), con inscripción presencial 30 minutos antes.
Minibus Costero: A las 11 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro, recorriendo el Paseo Costero, la Isla 132, los balnearios municipales y el mirador Río Limay.
Circuito Miradores: A las 14:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro, con inscripción presencial 30 minutos antes.
La Calesita: De 15 a 17 en el Parque Central (Av. Olascoaga y Mitre).
Muestra colectiva “Mantera Fantasía”: De 16 a 20 en la Sala Emilio Saraco (Av. Olascoaga y vías del ferrocarril).
Muestra sobre Borges y relato histórico Entre Zainuco y la Patagonia Rebelde: De 16 a 20 en el Museo Paraje Confluencia (Independencia y Pje. Héroes de Malvinas).
MNBA (Mitre y Santa Cruz): Muestras Vuelo a lo sensible, Eso ha sido... Eso ha pasado, Animática y Patrimonio de 16 a 20, con visitas guiadas a las 18 y a las 19.
Bus Turístico (salidas de tarde): A las 16:30 y a las 17:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (inscripción presencial 30 minutos antes).
Desafío en el Barro: A las 17 en la Pista de Motocross, actividad deportiva y recreativa para infancias de 4 a 15 años (se recomienda llevar muda de ropa).
Lanzamiento Pre Confluencia 2027: A las 19 en la Explanada de Recursos Hídricos, en la Isla 132.
Domingo 22 de noviembre
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Charla de música con Jorge Araujo y Sergio Masciotra: A las 10 en el Centro de Convenciones Domuyo (Isla 132, Paseo Costero), sobre “El rol del baterista como parte de un ensamble y el desarrollo del camino artístico personal”.
Bus Turístico al Polo: A las 10:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (inscripción presencial 30 minutos antes).
Minibus Costero: A las 11 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro.
Bus Turístico: Salidas a las 12, 16:30 y 17:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (inscripción presencial 30 minutos antes).
Muestra colectiva “Mantera Fantasía”: De 14 a 20 en la Sala Emilio Saraco.
Torre Talero: A las 15 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro, recorrido exterior por la histórica torre de Eduardo Talero Núñez.
Baterías a la plaza: A las 15 en el Parque Central (Mitre entre Tierra del Fuego y Olascoaga).
La Calesita: De 15 a 17 en el Parque Central.
MNBA: Muestras de arte de 16 a 20, con visitas guiadas a las 18 y a las 19.
Mi Barrio Festeja (aniversario de Provincias Unidas): De 18 a 21 en el Gigante del Este (Islas Malvinas 1900), con música, emprendedores y torta.
Ciclo de cine alemán: A las 19 en el MNBA, proyección del drama Hijos de Dios (Gotteskinder).
Lunes 23 de noviembre
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Balneario Valentina + Talero: A las 11 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro.
Bus Turístico: Salidas a las 12, 16:30 y 17:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (inscripción presencial 30 minutos antes).
Torre Talero: A las 15 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro.
La Calesita: De 15 a 17 en el Parque Central.
Qué hacer en Neuquén este fin de semana largo: agenda cultural general
Viernes 20 de noviembre
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19:00 – Documental “Billy”: Historia de Gustavo José Haltrich en Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 25). Entrada libre y gratuita.
20:00 – Cine mundo inédito: La ceremonia, de Claude Chabrol: En el Aula Magna “Salvador Allende” de la UNCo (Buenos Aires 1400). Entrada libre y gratuita.
20:30 – Freak show (comedia absurda, +13): En Aula 3 ESBA (Lanín 1497). Entrada libre y gratuita hasta completar capacidad.
21:00 – Las que quieren ver el alba: Adaptación clown de La casa de Bernarda Alba en Te.Ne.As. Reservas al 2995517423.
21:00 – Museo Medea (comedia dramática): En Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 2996375653.
21:00 – Release (tributo a Pearl Jam): En Mood Live. Entradas en boletería y protickets.com.ar.
21:00 – La Rejunta Revelde en vivo, Mazzoni, Tendler y Aguilar: En Arrimadero Teatro (Misiones 234). Reservas al 2994638754.
21:30 – Ocho menos cinco, 7:55: En Ámbito Histrión. Reservas al 2994019051.
21:30 – Hot3sss Noche de jazz con Milton Amadeo: En Deriva Teatro (Sarmiento 841). Reservas al 2995194274.
21:30 – Standard 4 (jazz): En Araca Paseo Cultural (Virgen de Luján 1555). Reservas al 2995118448.
21:30 – Akelarre (juegos de mesa): En Ámbito Histrión. A colaboración.
22:00 – Festinicho, vol. 2, edición íntima (performance y música electrónica): En El Teatro de al Lado (Belgrano 3191). Entradas en eventosiemple.com.
Sábado 21 de noviembre
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17:00 a 19:00 – Lingua Lounge (encuentro de idiomas): En Café Literario Bless (Av. Argentina 840). Colaboración consciente.
21:00 – Casorio rojo... hasta que la muerte nos separe: Adaptación clown de Bodas de sangre en Te.Ne.As. Entradas al 2995517423.
21:00 – Concierto de primavera: Cuarteto de cuerdas Confluencias: En Neuquén Tower Hotel (Belgrano 174). Entradas en tikzet.
21:00 – Lucho Mellera (stand up): En Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901). Entradas en entradauno.com.
21:00 – Roque Narvaja presenta “Un amante de cartón”: En Casino Magic (Planas 4005). Entradas en boletería y entradauno.com.
21:00 – Dillom: En Mood Live. Entradas en boletería y protickets.com.ar.
21:00 – Muestra de canto 2026: Homenaje a Eladia Blázquez: En Arrimadero Teatro. Reservas al 2994105849.
21:30 – Más respeto que soy tu madre: En Ámbito Histrión. Reservas al 2994530771.
22:00 – Roda de choro samba: En Araca Paseo Cultural. Reservas al 2995118448.
22:00 – Kazuaki Big Band (city pop): En Deriva Teatro. Entradas en tikzet.com.
23:00 – El Viejo Rey (tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota): En Pirkas (Santiago del Estero 833). Entradas en alpogo.com.
Domingo 22 de noviembre
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10:00 a 12:00 – Charla con Jorge Araujo y Sergio Masciotra: En el Centro de Convenciones Domuyo. Entrada libre y gratuita.
20:00 – Tirria con Capusotto: En Casino Magic. Entradas en boletería y entradauno.com.
20:30 – Más muertos que vivos (comedia): En Ámbito Histrión. Reservas al 29946071575.
21:00 – Memorias de una alcahueta (dirección Dardo Sánchez): En Deriva Teatro. Reservas al 2995127497.
21:00 – Mientras tanto (folklore): En Cae Babylon (Santiago del Estero 16). Colaboración al sobre.
21:00 – Homenaje a Korn: En El Teatro de al Lado. Entradas en eventosiemple.com.
21:00 – Nolocepa (música cuyana): En Araca Paseo Cultural. Reservas al 2995118448.
21:30 – Brenda Bastías (encuentro musical): En Arrimadero Teatro. Reservas al 2996316617.
Desde la Municipalidad indicaron que para sumar eventos a futuras ediciones de la Agenda Cultural de la ciudad, los organizadores pueden enviar la información por correo electrónico a [email protected].)
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