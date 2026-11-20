Península Hiroki – Visita guiada: Desde las 8:30 (salidas cada una hora) en el Portal de Acceso ANP Península Hiroki.

Bus Turístico (salidas de mañana): A las 10 y a las 12 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (Av. Olascoaga y vías del tren), con inscripción presencial 30 minutos antes.

Minibus Costero: A las 11 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro, recorriendo el Paseo Costero, la Isla 132, los balnearios municipales y el mirador Río Limay.

Circuito Miradores: A las 14:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro, con inscripción presencial 30 minutos antes.

La Calesita: De 15 a 17 en el Parque Central (Av. Olascoaga y Mitre).

Muestra colectiva “Mantera Fantasía”: De 16 a 20 en la Sala Emilio Saraco (Av. Olascoaga y vías del ferrocarril).

Muestra sobre Borges y relato histórico Entre Zainuco y la Patagonia Rebelde: De 16 a 20 en el Museo Paraje Confluencia (Independencia y Pje. Héroes de Malvinas).

MNBA (Mitre y Santa Cruz): Muestras Vuelo a lo sensible, Eso ha sido... Eso ha pasado, Animática y Patrimonio de 16 a 20, con visitas guiadas a las 18 y a las 19.

Bus Turístico (salidas de tarde): A las 16:30 y a las 17:30 desde la Oficina de Informes Turísticos Centro (inscripción presencial 30 minutos antes).

Desafío en el Barro: A las 17 en la Pista de Motocross, actividad deportiva y recreativa para infancias de 4 a 15 años (se recomienda llevar muda de ropa).