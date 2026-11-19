Aun restan algunos días de descanso extra en el calendario oficial. La confirmación del Gobierno sobre quiénes tendrán fin de semana largo.

El feriado del 23 de noviembre traerá un nuevo fin de semana largo en Argentina.

Son muchos los argentinos que ya tienen organizado el fin de semana largo, uno de los últimos antes de que termine el 2026. Se trata de un descanso extra por un feriado trasladado, pero qué pasará con este viernes 20 de noviembre.

El lunes 23 de noviembre será feriado nacional en Argentina por el Día de la Soberanía Nacional, que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días.

La modificación del calendario permitirá que trabajadores de todo el país tengan una jornada adicional de descanso antes de finalizar el año.

La fecha original de la conmemoración es el 20 de noviembre, pero la Ley 27.399 establece que los feriados nacionales trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Por este motivo, el descanso obligatorio no se cumplirá el viernes, sino tres días después.

De esta manera, el viernes 20 de noviembre será una jornada laboral habitual en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, habrá excepciones en algunas localidades bonaerenses, como Magdalena, Porvenir y Pedro Luro, que tendrán un descanso adicional por sus aniversarios fundacionales

¿Quiénes tendrán descanso el lunes 23 de noviembre?

El lunes 23 será feriado nacional en toda la Argentina, por el Día de la Soberanía Nacional. Alcanzará tanto a los trabajadores del sector público como a los empleados del sector privado.

La jornada dará lugar a un fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre. No obstante, los trabajadores que sean convocados para prestar sus servicios en esa fecha, deberán recibir la remuneración correspondiente a esa jornada.

¿Cómo se paga a quienes trabajan durante un feriado?

Según la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, quienes trabajan durante un feriado nacional deben cobrar el doble de una jornada habitual. Esto significa que reciben el salario correspondiente al día más un adicional del 100%.

En cambio, quienes no prestan servicios durante esa fecha cobran su remuneración habitual, sin descuentos.

¿Quiénes tendrán un descanso adicional el viernes 20?

Pese a la decisión del Gobierno de modificar la fecha por el Día de la Soberanía Nacional, ciertas localidades bonaerenses contarán con una jornada extra de descanso.

En esta ocasión, las localidades son: Magdalena, Porvenir y Pedro Lura. Esto se debe a sus aniversarios fundacionales.

La reforma laboral incorporó cambios en la organización de las vacaciones y el descanso anual de los trabajadores.

En estos lugares, la medida contempla un día no laborable para la administración pública municipal y el Banco Provincia, además de un feriado optativo para la industria, el comercio y las demás actividades.

A su vez, las escuelas comprendidas por la medida tampoco tendrán clases; mientras que los servicios esenciales, como las guardias hospitalarias y la atención de emergencias, continuarán funcionando.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional?

El Día de la Soberanía Nacional se recuerda cada 20 de noviembre en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a una flota anglo-francesa que buscaba navegar libremente por el río Paraná.

El combate tuvo lugar en las costas del río, a la altura de la actual localidad de Obligado, en el partido bonaerense de San Pedro. Aunque las fuerzas argentinas fueron superadas militarmente, la resistencia se convirtió en un símbolo de la defensa de la independencia, la integridad territorial y la soberanía nacional.

La fecha fue establecida como feriado nacional para recordar ese episodio histórico y reconocer la resistencia de quienes defendieron el territorio argentino frente a la intervención extranjera.