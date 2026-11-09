¿Hay clases y se trabaja? Quiénes tendrán feriado este martes 10 por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional fijó un cronograma especial de asuetos para facilitar la histórica visita del Sumo Pontífice. Después del lunes, que pasa.

El Gobierno nacional estableció un esquema especial de feriados durante la estadía del sumo pontífice. La medida tiene alcance limitado y no rige en todo el territorio nacional.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de actividades de esta semana y estableció jornadas especiales para distintos puntos del país. En ese contexto, el martes 10 de noviembre habrá un nuevo feriado , aunque no tendrá alcance nacional como ocurrió durante la jornada del lunes.

La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, que fijó un cronograma de días feriados en función de las actividades previstas y los desplazamientos del Sumo Pontífice. El objetivo es facilitar la organización de los operativos de seguridad, la logística y la circulación en las zonas donde se desarrollarán los principales encuentros.

En particular, el martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que en el resto del país la jornada será laborable.

La disposición también contempla el miércoles 11 de noviembre como feriado en la provincia de Buenos Aires, donde León XIV tiene previsto encabezar una misa en Luján.

A diferencia del feriado del lunes 9 de noviembre, establecido para todo el territorio nacional, la administración oficial dispuso que el martes 10 la medida rija únicamente para la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el feriado alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son las actividades del papa León XIV el martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba el martes, provincia a la que arribará a las 9 de la mañana. Tras una hora y media de viaje, el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Ambrosio Taravella para dar comienzo a las actividades en Córdoba, la única provincia del Interior que visitará en este recorrido.

Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Luego, el papa León XIV se dirigirá a la Catedral de Córdoba, frente a la Plaza San Martín, donde se espera una asistencia masiva de los creyentes en el centro neurálgico de la Ciudad.

En la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Pontífice se reunirá con los referentes del catolicismo local. Allí, recibirá a obispos, clérigos y agentes pastorales y se espera que les transmita el mensaje que los receptores tendrán como guía para la conducción de la Iglesia en estas latitudes.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.