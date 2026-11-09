Falsa credencial, armas y una obsesión: quién es el bombero que intentó infiltrarse en la misa papal

Se presentó como enlace con el Vaticano utilizando patentes diplomáticas truchas y un despliegue de radios, pero terminó preso antes de llegar al escenario.

Atraparon a un bombero que intentó infiltrarse en el escenario donde el papa León XIV dio su primera misa.

Tomás Eduardo Natenzon , de 25 años, pasó de destacar públicamente su trabajo como bombero voluntario y sus conocimientos en telecomunicaciones a quedar detenido e incomunicado, acusado de intimidación pública. Es el primer sospechoso arrestado en el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV celebró su primera misa .

El joven fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad en la avenida del Libertador y Kennedy, en el barrio porteño de Palermo, cuando intentaba acercarse al sector donde se desarrollaba la actividad papal.

Al momento del procedimiento, conducía una moto que tenía colocada una patente diplomática apócrifa y balizas policiales. Además, llevaba equipos de comunicación y una credencial falsa con la que se presentaba como enlace con el Vaticano, bajo el supuesto cargo de director de Infraestructura Trunking.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal María Servini, quien dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA). La magistrada también ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en un edificio de Palermo.

Quién es Tomás Natenzon, el bombero detenido en Palermo

En sus redes sociales, Natenzon mostraba una fuerte vinculación con el sistema de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. El 16 de diciembre de 2025 había compartido lo que definió como las "hermosas noticias" con las que terminaba ese año: su ascenso al grado de tercer oficial de la Estación 2 Vuelta de Rocha y un reconocimiento por un acto de arrojo.

Este último estaba relacionado con su participación en un operativo en el que se logró salvar a un bebé de 15 meses que se había atragantado.

"Sigo reafirmando mi compromiso con el Sistema de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Buenos Aires siendo Administrador de la Red de Radios Troncalizadas Comunicaciones de la Federación de Bomberos, Jefe de Comunicaciones de Bomberos Vuelta de Rocha y Titular de la División de Intervenciones Motorizadas", había escrito.

Su actividad también estaba relacionada con las telecomunicaciones y la operación de equipos de radio. En su última publicación de Facebook, realizada el 8 de septiembre pasado, contó que había aprobado un curso para obtener la licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido, dictado por la Policía Federal Argentina.

Un investigador que participa de la causa confirmó que, si bien todavía resta recibir documentación oficial, los elementos secuestrados permiten establecer que Natenzon efectivamente es bombero.

Qué encontraron en la casa del detenido

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 65 municiones y dos cargadores. También encontraron más de 40 equipos HT tipo trunking, 13 bases de radiofrecuencia y un escáner digital de radiofrecuencia.

Entre los elementos incautados había además un cuaderno con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, dos teléfonos celulares, cámaras corporales, tres notebooks y un disco de almacenamiento externo.

Los efectivos también encontraron una placa similar a las utilizadas por la Policía y un parche de jerarquía policial correspondiente al grado de oficial ayudante.

Ahora, los investigadores deberán analizar los dispositivos electrónicos y los equipos de comunicación para determinar qué frecuencias escuchaba el sospechoso y reconstruir sus movimientos.

Natenzon fue imputado por intimidación pública y permanece detenido e incomunicado. La jueza Servini tiene previsto tomarle declaración indagatoria en las próximas horas.