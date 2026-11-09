El vehículo del papa León XIV realizó una maniobra de tránsito insólita: ¿Blopper o seguridad?

El traslado del Sumo Pontífice desde el Cottolengo Don Orione, en Claypole, hasta Palermo tuvo un momento inesperado. Una cámara de televisión registró la maniobra.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, continuó con su traslado hacia el barrio porteño de Palermo, donde tenía previsto encabezar una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles . El recorrido se realizó con una fuerte custodia policial y bajo un importante despliegue de seguridad, aunque una situación inesperada llamó la atención durante el trayecto.

Una cámara de América TV registró el momento en que uno de los vehículos que trasladaba a la cúpula papal realizó un giro en U en plena avenida Sarmiento y modificó el recorrido que venía siguiendo la comitiva. La maniobra generó sorpresa entre los periodistas que cubrían el desplazamiento.

"No, al revés, acá es donde va a dar la misa. Giró recién. El papa no puede creer lo que están haciendo", relataron durante la transmisión televisiva.

La situación se produjo cuando la comitiva se dirigía hacia la calle Olleros, en Palermo. Allí estaba previsto que León XIV descendiera del vehículo cerrado para subirse al papamóvil y continuar el trayecto hasta el lugar de la celebración religiosa.

INSÓLITO: SE CONFUNDIÓ LA CÁPSULA PAPAL #LapeClubSocial @sergiolapegue https://t.co/llIo2DGXvG — América TV (@AmericaTV) November 9, 2026

"¿Hacia dónde va?", se preguntaron los periodistas mientras seguían en vivo el movimiento de los automóviles. La secuencia dejó abierta la incógnita sobre si se trató de una confusión en el recorrido, un cambio de ruta de último momento o una maniobra contemplada dentro del operativo de seguridad.

Finalmente, el Papa llegó a horario al punto previsto, se subió al papamóvil y recorrió el tramo final hasta el Monumento de los Españoles, donde encabezó la Santa Misa ante una multitud que superó los dos millones de personas.

Un operativo de seguridad con más de 15 mil efectivos

La visita de León XIV a la Argentina representa un desafío para las fuerzas de seguridad, tanto por las multitudes que acompañan sus actividades como por la protección directa del Pontífice. El dispositivo previsto para los cuatro días de su estadía contempla la participación de más de 15.000 efectivos en los distintos puntos de su agenda, desde Córdoba hasta el Cottolengo Don Orione y las celebraciones multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo al despliegue destinado a ordenar los movimientos de público, funciona un anillo de protección alrededor del Papa. La Policía Federal Argentina tiene un papel central a través de su Superintendencia de Seguridad de Estado y otras divisiones, en coordinación con Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, bajo un Comando Unificado que articula el trabajo de las distintas fuerzas.

Uno de los principales focos de preocupación de los responsables del operativo son los posibles ataques individuales. El riesgo no necesariamente proviene de organizaciones estructuradas, sino también de personas que puedan intentar atravesar los controles por iniciativa propia.

Por ese motivo, León XIV cuenta durante su estadía con una denominada "cápsula de seguridad permanente", integrada por un oficial superior, dos oficiales jefes y 26 efectivos. El dispositivo incluye once motos y personal especializado, entre ellos un experto en explosivos.

La custodia también alcanza a la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda el Papa durante su permanencia en el país. Allí, 47 efectivos de Infantería de la Policía Federal y otros 20 agentes de distintas especialidades tienen a su cargo la protección del edificio.