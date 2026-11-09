Otro detenido por amenazas de muerte al Papa León XIV: el llamado al 911 que terminó en un operativo

La detención del hombre oriundo de Bahia Blanca se concretó durante un operativo antiterrorista. Es el segundo detenido tras la llegada del Sumo Pontífice al país.

El hombre será trasladado a Mar del Plata para declarar ante la Justicia Federal.

Este domingo por la noche se produjo la detención de un hombre en Bahía Blanca por amenazar de muerte al Papa León XIV , horas después de su llegada a la Argentina. Se trata del segundo detenido tras una llamada intimidatoria que atentaba contra el líder de la Iglesia Católica.

El arresto se concretó durante un operativo antiterrorista que incluyó un allanamiento en su vivienda, ubicada en la calle Cramer al 700. El hombre fue identificado como Fabio Ariel Perrone y se le abrió una causa por amenazas dirigidas al máximo referente de la Iglesia católica.

La investigación comenzó el sábado, cuando se recibió una llamada a través del Servicio de Emergencias de La Plata, donde un hombre amenazó de muerte al Papa. A partir de ese mensaje, personal especializado en contraterrorismo comenzó las tareas de investigación para identificar al responsable.

En las últimas horas se dio a conocer la frase que dijo el hombre a los operadores: "¿911? Muerte al Papa, HDP", se escuchó en la grabación que fue aportada a la causa.

El operativo para detener al sospechoso en Bahía Blanca

A partir del número telefónico, los agentes solicitaron los datos de titularidad de la línea y realizaron distintas averiguaciones que permitieron identificar al sospechoso y localizar su domicilio en Bahía Blanca, donde finalmente se concretó su detención.

Durante el allanamiento, se secuestró un celular que será peritado, armas y municiones.

El operativo estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2. También intervinieron las direcciones de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, junto con efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca.

Tras su captura, Perrone fue trasladado a Mar del Plata, donde quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, imputado en una causa por amenazas y será indagado.

Otra detención por amenazas al Papa en Pilar

Horas antes se conoció que un hombre de 49 años fue detenido en Villa Rosa, partido de Pilar, tras realizar una amenaza de muerte contra León XIV.

El procedimiento fue informado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El pasado viernes, a las 16:30, la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina recibió el aviso sobre una llamada intimidatoria. Tras 24 horas de rastreo, los investigadores identificaron el domicilio y concretaron el allanamiento.

En el lugar secuestraron tres teléfonos celulares -uno de ellos sindicado como el usado para la amenaza- y un dron cuyas capacidades operativas siguen siendo analizadas por los peritos.

El detenido quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La causa tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El contenido exacto de los mensajes amenazantes y las declaraciones del sospechoso aún no trascendió públicamente. Por el momento se desconoce si ambas amenazas están relacionadas.

Las detenciones se produjeron en un momento especialmente sensible, con la llegada de León XIV al país y un importante dispositivo de seguridad desplegado para protegerlo durante sus actividades oficiales.