A más de 120 km/h entre curvas: un camión fue registrado a máxima velocidad por la ruta 40

Un vecino de Villa La Angostura filmó cómo un camión conducía por encima de su velocidad permitida. La peligrosa maniobra entre curvas en tramos de extrema precaución.

El camión fue registrado a máxima veolocidad en una zona de dóble línea amarilla y curvas pronunciadas.

Una imprudente maniobra se registró este sábado por la tarde sobre la ruta 40, cuando un camión circulaba a más de 120 km/h, cuando la velocidad máxima es de 80km/h. El episodio fue registrado por un automovilista que circulaba detrás de él, evidenciando el peligro entre curvas y contracurvas.

El episodio ocurrió cuando el camión se dirigía hacia Villa La Angostura , en una jornada marcada por un intenso movimiento vehicular por el K42, una reconocida carrera de trail running. El conductor del auto mostró la velocidad a la que circulaba, mientras se veía al camión a mayor velocidad.

La Ruta Nacional 40, en el corredor turístico que conecta Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, presenta numerosos sectores de curvas, contracurvas, pendientes y tramos donde las condiciones de visibilidad obligan a extremar las precauciones .

El episodio registrado, publicado por La Angostura Digital, evidencia la imprudencia de algunos conductores, más de un vehículo de gran porte que a gran velocidad en una zona inclusive de doble línea amarilla, implica un gran peligro para él y demás conductores que circulan allí.

Un camión perdió el acoplado en una curva y terminó volcando en la ruta: el video del accidente

Un impresionante vuelco se registró en plena ruta, cuando un camión de gran porte perdió su acoplado en una curva y terminó dado vuelta sobre la cinta asfáltica. El episodio quedó registrado por testigos que viajaban detrás.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial E-34 a la altura kilómetro 36. El camión era conducido por un hombre de 32 años y trasladaba fertilizantes. Al atravesar una curva en el camino de las Altas Cumbres en Córdoba, el conductor perdió la estabilidad y terminó perdiendo el acoplado. Luego volcó hacia la banquina de su carril, revelaron fuentes policiales.

El video muestra el instante en que el camión ingresa a una curva y el acoplado comienza a desplazarse de manera descontrolada. Segundos después, el remolque se desprende y termina volcado sobre la ruta, generando una escena de gran riesgo para quienes transitaban por el sector.

El video del accidente comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales por la espectacularidad de la maniobra y por el hecho de que, pese al vuelco, no se registraron personas heridas.

El video muestra el instante en que el camión ingresa a una curva y el acoplado comienza a desplazarse de manera descontrolada.

Graves antecedentes

Lamentablemente no es el único episodio de peligrosidad registrado en el último tiempo sobre rutas argentinas. A principios de octubre, un grupo de personas que circulaban en bicicleta por la calzada terminaron atrapadas en el medio de dos camiones de carga pesada.

En medio de la imprudente maniobra, uno de los camiones decidió sobrepasarlos por la banquina, generando una situación de extremo peligro en la que los ciclistas quedaron prácticamente encerrados entre los vehículos de gran porte.

También en Neuquén Capital se vivieron momentos de extrema tensión luego de que un camión se haya quedado sin frenos y protagonice un impresionante vuelco sobre la Avenida Argentina, una zona céntrica y donde no tenía permitido circular.

En estas circunstancias, chocó contra la barda y volcó, perdiendo también el material que transportaba. Al ser una zona empinada, el camión quedó sobre su costado izquierdo, por lo que el hombre debió salir por la ventana del acompañante.