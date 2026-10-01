Video: el dramático momento en que un camión encerró a un grupo de ciclistas

Iban tranquilamente por la ruta cuando un transportista tomó una decisión límite para evitar un choque frontal. Las imágenes de la maniobra.

Una dramática situación de alto riesgo quedó registrada sobre la Ruta 3 , donde un grupo de personas que circulaban en bicicleta por la calzada terminaron atrapadas en el medio de dos camiones de carga pesada. La peligrosa maniobra quedó registrada y se viralizó en redes sociales cuando los propios deportistas denunciaron lo ocurrido.

En medio de la imprudente maniobra, uno de los camiones decidió sobrepasarlos por la banquina, generando una situación de extremo peligro en la que los ciclistas quedaron prácticamente encerrados entre los vehículos de gran porte .

El episodio ocurrió este martes al mediodía a pocos kilómetros de Tres Arroyos y expuso el riesgo al que quedaron sometidos tanto los ciclistas como quienes circulaban por la arteria nacional . Frente a esta situación, el diario local La Voz del Pueblo se contactó con el camionero del Mercedes Benz que conducía por la banquina para conocer su testimonio sobre lo que ocurrió en aquel momento.

Según relató, él iba con un acoplado cargado de maíz cuando un camión Volvo hace una maniobra de sobrepaso y él advierte que de frente venían otros vehículos. "Entonces, el conductor del camión Volvo se cerró lo más rápido que pudo y a su vez, disminuyó un poco la marcha porque estaban los ciclistas", indicó el chofer tras el estremecedor episodio.

"Yo venía tratando de frenar"

Asimismo, el camionero explicó que "no podía frenar con el peso que llevaba" y para evitar un choque catastrófico, la única opción que encontró fue girar a la derecha hacia la banquina, esquivar así las bicicletas, no colisionar de frente en la mano contraria y tampoco desde atrás con el otro camión involucrado. Este tipo de incidentes trae el recuerdo de otros casos de imprudencia al volante en las rutas argentinas.

El camión "no anda a más que 72 kilómetros por hora, como velocidad máxima, y en ese momento yo venía tratando de frenar", añadió el conductor para justificar su accionar en la calzada.

Pese a la cantidad de reclamos que surgieron tras la viralización del video sobre las bicicletas sobre la ruta, cabe recordar que es legal que puedan circular por rutas nacionales y provinciales en Argentina, siempre que no sean autopistas o autovías, donde sí está prohibido. Sin embargo, no es la primera vez que se reporta una maniobra extrema frente a un camión que pone en peligro a terceros.

Según lo que establece Ley Nacional de Tránsito N° 24449, en su artículo 46, la bicicleta se considera un vehículo, por lo que debe circularse por la derecha, usar casco, luces reglamentarias (blanca adelante, roja atrás) y materiales reflectantes, entre las principales recomendaciones de seguridad vial para prevenir siniestros.

Un policía en moto embistió a un ciclista y lo abandonó en la ruta

Un ciclista denunció que un efectivo policial lo embistió por detrás mientras circulaba por la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, y luego continuó su marcha. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas y que fue difundido por el abogado de la víctima.

El episodio ocurrió el martes, cuando Cristian salió a entrenar junto a un grupo de amigos, como lo hace habitualmente. Según relató, mientras circulaban en bicicleta por la banquina y pasaban junto a un camión, una moto policial comenzó a acercarse de manera peligrosa. Ante la repetición de hechos graves con vehículos de carga, las autoridades recuerdan la importancia de fiscalizar el tránsito, como ocurrió cuando sancionaron a un camionero por múltiples infracciones en los controles viales.

De acuerdo con su denuncia, el efectivo aceleró y terminó chocándolo desde atrás, lo que provocó que cayera violentamente al suelo. “Fue a tirarme”, sostuvo el ciclista durante una entrevista con Todo Noticias, donde contó cómo fue la secuencia y las lesiones que sufrió tras el impacto recibido en la carretera.