El excomisario a cargo del operativo aseguró que tuvieron que usar "herramientas especiales" para abrirla. El video fue presentado en la Justicia.

Causa Cuadernos: se conocieron imágenes de la caja fuerte de Cristina Kirchner en su casa de El Calafate.

Este jueves se llevó adelante una nueva audiencia de la Causa Cuadernos , donde se mostraron imágenes inéditas de uno de los allanamientos a las casas de Cristina Fernández de Kirchner . En la vivienda de El Calafate se encontró una caja fuerte y el excomisario a cargo del operativo realizado en 2018 brindó detalles de aquel momento.

Las imágenes fueron presentadas por el Ministerio Público Fiscal, a pedido de la fiscal Fabiana León, por la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Argentina, Adrián Lotocki .

Lotocki fue quien estuvo al frente de los procedimientos policiales en el sur del país, en la casa de Río Gallegos y El Calate. En esta última ciudad se halló un cuarto blindado que parecía ser una bóveda y hubo que llamar a Gendarmería para que colabore en su apertura con herramientas especiales.

"Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia", declaró el comisario retirado.

Se trataba de un acceso que tenía una estructura doble, de acuerdo a lo exhibido en la audiencia. Por un lado, la puerta, descrita como "dura", y detrás de ella un revestimiento extra.

Los detalles de la bóveda y las cajas fuertes que se encontraron en las casas de Cristina

Según indicó Lotocki, el personal de Gendarmería usó "herramientas especiales" para abrirla y que adentro encontraron varios elementos de valor como biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta que San Martín escribió a Bernardo O’Higgins, y que todo "se secuestró todo por orden del juzgado".

El excomisario declaró que la bóveda se encontraba en la planta baja, cerca de la escalera que iba al primer piso. Dijo que la puerta "era muy gruesa" y que de allí "se secuestraron elementos de interés para la causa. La puerta se abrió por orden del juzgado y había mucha documentación y cosas de valor", declaró. Consultado sobre si en ese lugar había una puerta blindada, el excomisario dijo que "aparentemente sí".

Según consta en el acta del operativo, detectaron que en un ambiente del subsuelo, en un lugar que funciona como "pequeño depósito que guarda objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación varia", pudo haber tenido "un uso distinto al actual".

Su declaración terminó con un entredicho con la fiscal León luego de varios "no me acuerdo" del policía respecto a detalles de la puerta con la que se encontraron. "Quiero que me de una explicación de por qué no recuerda nada", le dijo la acusadora en la audiencia.

Los procedimientos se hicieron el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y del fiscal, Carlos Stornelli, por la causa Cuadernos, en la que Cristina es investigada por supuestos sobornos en la obra pública.

Durante la audiencia también se exhibieron imágenes de dos cajas fuertes abiertas, correspondientes a ambas casas allanadas. Según el material presentado, una estaba ubicada en un estante sobre un perchero con ropa y se encontraba vacía. La segunda estaba cerca del suelo y contenía libros y cuadernos.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, juzga a 86 acusados por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.