Difunden por primera vez las imágenes del allanamiento a Cristina Kirchner: había una puerta blindada

El registro es de un allanamiento realizado en 2018. El comisario que estuvo a cargo del operativo brindó detalles.

Se habían realizado varios allanamientos en simultáneo y uno de ellos fue en la casa de la exmandataria, en agosto de 2018.

Durante una audiencia del Causa Cuadernos , este jueves se conoció por primera vez un video del allanamiento que realizaron en uno de los departamentos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , hace ocho años atrás. El procedimiento se llevó adelante por disposición del juez federal Claudio Bonadío.

Se habían realizado varios allanamientos en simultáneo y uno de ellos fue en la casa de la exmandataria, en agosto de 2018. Según indicaron, se trata de uno de los departamentos de la dirigente en calle Juncal y Uruguay en Recoleta.

En el video se ve cómo la cámara muestra el recorrido que se realizó con la presencia de la Policía Federal, el abogado defensor Carlos Beraldi, la custodia de la expresidenta, entre otros. Se desconoce si la entonces senadora se encontraba en el domicilio.

El allanamiento duró alrededor de 13 horas y se mostró por primera vez este jueves, ya que declararon en la audiencia de la jornada los policías que participaron en el operativo.

El comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo de los operativos de aquel momento, declaró que "detrás de la cama había una puerta blindada que daba a lo que sería un vestidor o placard tipo vestidor".

Mientras se presentaba el video, la defensa de la expresidenta cuestionó que se mostraran imágenes del interior de la propiedad que, según su planeo, no tienen relación con el expediente. "Nos parece un exceso. Si hay alguna cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto. Estar mostrando toda la casa de mi defendida, su ropa, no tiene contacto con este expediente", sostuvo la defensa.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori autorizó que siga la proyección y Beraldi pidió que esa decisión sea revisada por los tres jueces para no "cometer excesos". Frente a una tensa situación entre la defensa y Fiscalía, se dispuso un cuarto intermedio.