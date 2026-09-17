Confianza del consumidor: el índice repuntó en septiembre

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella mejoró un 2,37%. El mayor impulso se dio en el interior y en sectores de menores ingresos.

La confianza del consumidor mejoró en septiembre a partir de un aumento de las expectativas favorables en los sectores de menores ingresos y en el interior del país. Así se desprende del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella .

El indicador alcanzó en septiembre los 41,18 puntos, que representan un aumento mensual de 2,37% en comparación con los 40,23 puntos obtenidos en agosto.

El avance quebró dos caídas consecutivas en agosto y julio. En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador muestra un aumento de 3,44%.

En la distribución territorial, el mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella mejoró un 2,37%.

De esta manera, el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

Por otra parte, al clasificar los resultados según el nivel de recursos del hogar, los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%.

En esta oportunidad, los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los de ingresos altos (40,95).

La confianza por áreas temáticas

Al analizar la estructura interna del índice por áreas temáticas, el estudio detalló que “Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones”.

En esa línea, la mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por Situación Macroeconómica (-0,75%).

La investigación diferenció la percepción de la coyuntura del horizonte temporal de los consumidores con las proyecciones a medio plazo.

Durante el noveno mes del año, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes mostraron un incremento de 0,33%.

Río Negro actualizó los montos de las Asignaciones Familiares desde julio.

Frente al mismo período del año previo, las Condiciones Presentes se encuentran 9,42% por encima, en tanto que las Expectativas Futuras se ubican 0,24% por debajo.

El informe incluyó además una perspectiva histórica del indicador: “el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,09%”.

No obstante, se precisó que “desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 15,67%”.

Las perspectivas a futuro

El estudio profundizó también en la intención de compra de bienes durables y en las perspectivas económicas personales a futuro. Dentro del rubro de bienes durables e inmuebles, la disposición a adquirir “electrodomésticos” cayó 4,37% a nivel nacional, al tiempo que la categoría de “automóviles y casas” cedió 2,04% en la comparación mensual.

Sin embargo, la intención de compra de autos y viviendas refleja “un aumento de 23,45% respecto de septiembre de 2025″.

A nivel regional, la compra de electrodomésticos mostró fuertes variaciones: mientras que en CABA cayó 21,93%” en el mes, en el interior del país registró un alza de “2,84%.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella mejoró un 2,37%.

En materia macroeconómica, la “Perspectiva a corto plazo” (1 año) retrocedió 3,20% nacional, mientras que la “Perspectiva a largo plazo” (3 años) aumentó 0,97%.

Según se precisó la medición se basó en una muestra de la población general urbana mayor de 18 años. Las tareas de recolección de datos se desarrollaron entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026 mediante encuestas telefónicas asistidas por sistema informático.

El relevamiento abarcó un tamaño de la muestra: 1000 casos pertenecientes a Capital Federal, Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos provinciales, con un “error estadístico: +/- 3,5%”.