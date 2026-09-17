Investigan si Facundo Moyano violó la perimetral y se encontró con Candela Arizaga: dónde habría sido

Se analizan cámaras de seguridad mientras continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto, tras el escandaloso episodio.

Facundo Moyano es investigado por un presunto incumplimiento de la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga.

La Justicia porteña investiga al sindicalista y exdiputado, Facundo Moyano por el presunto incumplimiento de la perimetral que le prohíbe acercarse y mantener contacto con su novia Candela Arizaga . La medida fue dictada el 4 de agosto , después del episodio ocurrido en Belgrano que derivó en la detención del exdiputado.

Tras quedar en libertad, Moyano fue imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Como parte de las medidas cautelares, la Justicia estableció que debía mantenerse a 300 metros de Arizaga y evitar cualquier tipo de contacto mientras avanzaba la investigación.

Ahora, la fiscal Florencia Nocerez busca determinar si Moyano y Arizaga volvieron a encontrarse pese a la restricción vigente. Para eso, la Fiscalía solicitó las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes de un apart hotel de Puerto Madero, donde ambos podrían haber coincidido.

El sindicalista está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

De acuerdo a información brindada por fuentes cercanas al caso, la fiscal Florencia Nocerez avanzó en las últimas horas con una serie de medidas para determinar si el encuentro efectivamente ocurrió.

Personal enviado al establecimiento retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad y los libros de registro de huéspedes. Tanto las imágenes como la documentación se encuentran ahora bajo análisis.

La restricción vigente contra Facundo Moyano

La Justicia impuso a Facundo Moyano la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y de mantener cualquier tipo de contacto con ella. La medida fue dictada tras el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, que dio origen a la causa judicial.

Ese día, Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes que intervino aseguró que la joven le manifestó que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad.

El exdiputado fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a una serie de medidas cautelares.

Arizaga posteriormente negó haberle dicho al policía que había sido golpeada o privada de su libertad. También manifestó en reiteradas oportunidades su intención de volver a tener contacto con Moyano.

Precisamente este miércoles, su abogado Roberto Herrera presentó un nuevo escrito ante la Fiscalía de Género Norte para solicitar el “inmediato levantamiento” de las restricciones. En la presentación sostuvo que ya no existiría un riesgo concreto que justifique mantener las medidas y remarcó la voluntad de su representada de “restablecer el vínculo” con Moyano.

El planteo también señala que Arizaga niega haber sido víctima de violencia física o psicológica por parte del ex diputado y haber estado privada de su libertad. Su abogado argumentó que las medidas tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debe estar sustentada en la existencia de un riesgo actual.

La fiscalía, sin embargo, todavía no levantó las restricciones, por lo que continúan vigentes mientras avanza la investigación. Ahora, en paralelo con el nuevo pedido de Arizaga, los investigadores buscan determinar si Moyano pudo haberlas incumplido antes de que la Justicia resolviera sobre su continuidad.