Una mala maniobra que comenzó con bocinazos, escaló de forma violenta. El impactante video de la pelea que terminó de una manera impensada.

Una discusión de tránsito terminó en una violenta pelea entre dos familias: gritos, golpes y botellazos

Una pequeña discusión de tránsito terminó en una violenta pelea que involucró a dos familias que circulaban en ato. Hubo golpes, insultos, gritos y botellazos. Todo quedó grabado.

La pelea ocurrió en cercanías a una reconocida plaza de la ciudad de Rosario , Santa Fe, donde una mala maniobra de tránsito que comenzó con bocinazos, escaló de forma violenta. El video se hizo viral en redes sociales.

La discusión se inició a raíz de una mala maniobra de tránsito entre un Chevrolet Astra y un Renault Clio . La situación comenzó a violentarse de manera repentina, cuando el conductor del Astra realizó un comentario dirigido a la hija del otro automovilista. Ante la agresión verbal, el conductor del Clio bajó de su vehículo para enfrentarlo, y la disputa derivó rápidamente en golpes de puño en plena vía pública.

La violencia aumentó cuando el conductor del Astra golpeó en la cabeza al otro hombre con una botella que sacó del interior del auto, momento en que las acompañantes de ambos vehículos se sumaron al enfrentamiento físico.

El video de la violento pelea en plena calle

La secuencia duró alrededor de dos minutos mientras los transeúntes miraban atónitos la situación. La agresión hizo que las acompañantes de ambos conductores también intervinieran.

En cuestión de segundos, las dos parejas quedaron involucradas en una pelea generalizada.

A las piñas en pleno centro: estacionó en una cochera, fue a comprar y desató la ira de un conductor

Un tenso momento, que se vivió la semana pasada en Alberdi y Buenos Aires, pleno centro de la capital neuquina, se viralizó en las redes sociales. El descuido de un automovilista que dejó su vehículo mal estacionado para realizar trámites personales provocó la indignación de los vecinos y desató una acalorada discusión en la vía pública.

La secuencia ocurrió en horas de la tarde y fue registrada en video por una joven comerciante del sector, quien desde la ventana de su local decidió filmar el conflicto que se desarrollaba en la calle. Según relató la testigo en las imágenes, una camioneta blanca, aparentemente modelo Toyota Hilux, permaneció detenida durante al menos 20 minutos, bloqueando directamente el ingreso a un garaje privado.

Debido a esta obstrucción, un Toyota Etios Hatchback que intentaba ingresar a la cochera quedó esperando en doble fila sobre la calzada, esperando a que el mal estacionado regrese y entrar al garaje.

Con el correr de los minutos, la congestión vehicular comenzó a generar caos en la cuadra: los automovilistas que circulaban por el lugar, impacientes por la demora, comenzaron a tocar la bocina de manera insistente contra el auto detenido, desconociendo que este se encontraba imposibilitado de avanzar.

El punto de máxima tensión se alcanzó cuando el conductor de la camioneta reapareció. Al verlo llegar, la persona que llevaba largos minutos esperando para guardar su auto lo enfrentó. Tras una breve discusión que no llega a distinguirse en el video, se puede observar cómo el conductor del Etios, de campera negra, golpea al de la camioneta tres veces apuntando al rostro.