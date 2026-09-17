Dólar hoy, cotizaciones del jueves 17 de septiembre de 2026: el blue abre a $1.560 y mantiene brecha mínima con el oficial

El dólar blue inicia la jornada del jueves con cotización estable. La brecha cambiaria se mantiene en niveles controlados mientras el mercado espera definiciones del Banco Central.

El dólar blue abre este jueves 17 de septiembre con una cotización de $1.540 a la compra y $1.560 a la venta , mostrando estabilidad en el mercado paralelo tras las jornadas previas.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se mantiene en un 2% , reflejando una relación controlada entre ambos segmentos. Este comportamiento contrasta con volatilidades anteriores y sugiere cierta tranquilidad en las transacciones no reguladas.

El dólar oficial abre con $1.485 a la compra y $1.535 a la venta , manteniéndose dentro de los rangos esperados por el mercado.

En el segmento bursátil, el dólar bolsa se posiciona en $1.534,1 a la compra y $1.542,1 a la venta, próximo a las cotizaciones del blue.

El dólar contado con liquidación, utilizado por operadores institucionales, marca $1.597,9 a la compra y $1.600,2 a la venta. Este segmento refleja las expectativas de inversores sobre la evolución cambiaria en el corto plazo.

Mercados especializados

En el segmento mayorista, destinado a operaciones de gran volumen, la cotización ronda los $1.504,5 a la compra y $1.513,5 a la venta.

El dólar tarjeta mantiene su prima tradicional, operando a $1.930,5 a la compra y $1.995,5 a la venta. Esta cotización incluye impuestos y comisiones bancarias que afectan al turista y al comprador de divisas por medios electrónicos.

En el segmento cripto, las plataformas de intercambio cotizan el dólar en $1.590,62 a la compra y $1.596,01 a la venta, posicionándose entre el blue y el contado con liquidación.

El BCRA analiza la posibiidad de flexibilizar las normas que restringen la posibilidad de créditos en dólares a exportadores.

Análisis del mercado

La apertura de este jueves muestra un dólar sin sobresaltos. Los operadores monitorean las decisiones del Banco Central respecto a la política cambiaria y las reservas internacionales.

La estabilidad relativa del blue contrasta con períodos anteriores de mayor volatilidad. Los analistas señalan que el mercado está atento a los anuncios de política económica que puedan modificar las expectativas.

La brecha mínima entre el oficial y el blue sugiere que los agentes económicos tienen confianza en la paridad oficial. Sin embargo, los diferenciales más amplios en otros segmentos como tarjeta y cripto reflejan la demanda de divisas en mercados menos regulados.

Perspectiva para la jornada

Durante la apertura, operadores esperan que se mantenga la estabilidad. Los volúmenes de transacción en el blue suelen intensificarse en las últimas horas de la jornada.

Desde las mesas de cambio advierten que cualquier anuncio oficial podría modificar rápidamente las cotizaciones. El dólar mayorista sigue siendo la referencia para empresas importadoras y exportadoras.

Los analistas recomiendan seguir atentamente los movimientos en el contado con liquidación, que suele anticipar cambios de tendencia en el mercado paralelo. La jornada se perfila tranquila, pero los operadores mantienen sus posiciones defensivas ante posibles sorpresas de política económica.