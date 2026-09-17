Un hombre murió por quemaduras en el 80% de su cuerpo: su hijo lo habría atacado con ácido

El hombre estuvo agonizando durante un mes. Su hijo fue detenido en las últimas horas.

La Justicia sospecha que le habría arrojado ácido a su padre, generándole quemaduras en cara, brazos, pecho y piernas.

Tras un mes de agonía, un hombre murió luego de sufrir graves quemaduras y permanecer internado tras un insólito episodio ocurrido en el departamento de su hijo. El hecho vuelve a surgir en las últimas horas, ya que el acusado del ataque, Lucas Grinstein, volvió al país.

La Justicia sospecha que le habría arrojado ácido a su padre, generándole quemaduras en cara, brazos, pecho y piernas, afectando alrededor del 80% de su cuerpo.

El caso ocurrió en Palermo, el 20 de junio del año pasado, cuando la víctima, identificado como Daniel Grinstein, llegó durante la madrugada al Hospital Rivadavia y dijo: "Tuve problemas en casa".

El expediente indica que tenía la ropa mojada con un "líquido aparentemente ácido que corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico". El 14 de julio, casi un mes después del episodio, Daniel murió a causa de la gravedad de las heridas.

El hecho vuelve a surgir en las últimas horas, ya que el acusado del ataque, Lucas Grinstein, volvió al país luego de estar durante un año en Brasil. La Justicia Argentina lo acusa de haberle arrojado una sustancia corrosiva y de homicidio agravado por el vínculo.

Qué ocurrió con el hijo del hombre que murió tras un ataque con ácido

De acuerdo a lo reconstruido, el mismo día del ataque, Lucas compró un pasaje aéreo para Río de Janeiro y nunca regresó. A partir de esos elementos, la Justicia ordenó su detención nacional e internacional y trabajó en conjunto con Interpol. Su hermana había informado que su último lugar de alojamiento conocido era un hotel del barrio Barra de Tijuca, reveló TN.

Aquel 20 de junio, Lucas salió desde Aeroparque a las 23:20 horas llegó a Brasil a las 2:15 del día siguiente. Aunque en un primer momento se lo buscó en Barra de Tijuca, la investigación dio a conocer que estuvo un año detenido por un delito menor.

El viernes pasado, Grinstein fue trasladado a la Argentina por las autoridades y quedó alojado en una alcaidía porteña. Previo a una declaración indagatoria por la muerte de su padre, la jueza María Gloria Capanegra, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, ordenó que el acusado sea sometido a un examen mental interdisciplinario.

Podría recibir cadena perpetua

Con el examen, se buscará conocer si si Grinstein actualmente presenta algún trastorno mental y analizar cómo se encontraba al momento del hecho.

Asimismo, si puede comprender el hecho que se le atribuye como establecer si actualmente está en condiciones de afrontar un proceso penal y ejercer su defensa.

Grinstein está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, el cual prevé una pena de prisión perpetua. Mientras tanto, la Justicia avanza con las pericias para determinar qué ocurrió aquella madrugada y la situación procesal del acusado.

Mientras se realizan las evaluaciones, la magistrada dispuso que permanezca detenido y sea derivado al Dispositivo Prisma o al Hospital Penitenciario Central, según corresponda.

Además, le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con su madre y sus hermanas, incluso mediante llamadas, mensajes, redes sociales o terceras personas.