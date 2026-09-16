Danza de nombres en La Libertad Avanza para ir por la intendencia de Neuquén capital

Hay al menos tres posibles candidatos. Dos de ellos fueron a buscar apoyo de la Casa Rosada. Operativo para que Javier Milei visite Neuquén el mes que viene ante la inauguración de una mega obra evangélica.

La Libertada Avanza (LLA) en Neuquén comenzó a mover sus fichas con la mira en el calendario electoral del año que viene, donde la provincia elegirá gobernador pero en el que también estará en disputa la conducción de un distrito muy codiciado: Neuquén capital.

Y allí comenzaron a surgir nombres. Uno de ellos es el del actual diputado nacional , Gastón Riesco, quien en el último tiempo fue ganando consideración dentro de la mesa chica de LLA en Buenos Aires .

El legislador, de profesión martillero y corredor público, había desembarcado el año pasado en el espacio libertario como un outsider, pero su breve paso por el Congreso Nacional le sirvió para lograr contactos en la Casa Rosada y ahora busca erigirse como un posible postulante para la ciudad.

Más nombres

La competencia interna viene de la mano de otro aspirante al sillón de Roca y Avenida Argentina, impulsado por la senadora Nadia Márquez, principal referente de LLA en Neuquén, y quien tiene desde hace mucho tiempo el acceso al círculo más cercano del presidente Javier Milei. Ese nombre es el del ex diputado nacional, David Schlereth.

Todo esto en medio de un operativo que el sector evangélico está preparando para el 31 de octubre, día en que se pretende dejar inaugurado el nuevo mega templo de la iglesia evangélica Jesús es Rey en Neuquén, liderado por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional.

Los organizadores buscarán que en el acto de apertura del edificio, con capacidad para 4 mil personas y ubicado frente a la Terminal de Ómnibus (ETON) sobre la Avenida Mosconi, se haga presente Javier Milei o, en su defecto, algún referente importante del gobierno nacional, como puede ser su hermana Karina.

Por otra parte, entre las potenciales candidaturas de LLA en Neuquén capital hay un tercero en discordia, aunque con muchas menos posibilidades que los dos anteriores. Se trata del concejal Nicolás Montero, que se sumó a la LLA proveniente del PRO (su banca la había obtenido por ese partido). El edil capitalino tiene como referente política a la senadora nacional Patricia Bullrich.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez; y el ex diputado nacional, David Schlereth.

Los otros libertarios

Hay un sector político en la provincia que adhiere en líneas generales a las políticas del gobierno nacional pero que no está dentro de la estructura de la LLA en Neuquén y que es el partido Cumplir.

Con representación en la Legislatura, a través de la diputada provincial Brenda Buchiniz, Cumplir dará a conocer en los próximos días los candidatos a intendente que llevará en las principales ciudades de la provincia. En Neuquén capital, el aspirante a la intendencia será el empresario de la noche, Nicolás Vaamonde.

A su vez, Fuerza Libertaria, el partido liderado por el empresario de medios Carlos Eguia, ya comenzó a diagramar las candidaturas en el interior de la provincia y el apoyo a nombres que puedan surgir de otros partidos, como el caso de Diego Villegas, que se postulará a la intendencia de Zapala por Primero Neuquén. Pero aún el partido de Eguia no tiene un potencial candidato para Neuquén capital.