Asesinato a tiros de metralleta: atraparon al prófugo y quedó imputado

Un hombre murió en el ataque y otro quedó hospitalizado en Zapala. Una mujer involucrada aún no fue identificada

El Ministerio Público Fiscal ( MPF ) reformuló los cargos por el ataque a tiros con una metralleta a una vivienda de la ciudad de Zapala, y como consecuencia del cual falleció una persona y otra resultó herida.

Se hizo porque a un mes del hecho, la investigación avanzó sobre la base de testimonios y pericias que permitieron determinar con precisión el accionar de cada uno de los imputados: J.A.E, quien había sido acusado el pasado 15 de agosto; y S.D.P.B, quien estuvo prófugo tras el ataque, luego fue capturado y este lunes quedó formalmente acusado por este caso.

El detalle del caso

Durante la audiencia de este lunes, el fiscal jefe planteó que el hecho fue cometido el 13 de agosto último, en un lapso de una hora, entre las 21 y las 22, en una vivienda de calle Primeros Pobladores en el barrio Don Bosco.

Alrededor de las 21, J.A.E fue hacia la casa en la que estaba la víctima, identificada como Cristian Ariel Montesino (37 años), junto a dos hermanos suyos y otras personas. De manera violenta, les exigió a los hermanos el pago de una deuda de entre 40 y 100 mil pesos, vinculada a la supuesta comercialización de estupefacientes.

Tras una discusión, el imputado se retiró del lugar: "Si no me pagan, la casa va a terminar quemada", le dijo a la víctima y a las demás personas, entre otras amenazas. Luego, les envió mensajes por WhatsApp con tono amenazante, uno con una fotografía de un arma tipo metralleta.

A las 22, J.A.E. regresó a la vivienda junto al otro acusado, S.D.P.B, a bordo de una camioneta. Los acompañaba una mujer que aún no fue identificada.

Ambos imputados, bajaron del vehículo e ingresaron de forma intempestiva al patio delantero de la vivienda, “actuando de común acuerdo y con el claro propósito de quitarles la vida a los presentes”, según describió el fiscal jefe. S.D.P.B portaba un arma tipo metralleta y efectuó una ráfaga de múltiples disparos hacia Cristian Ariel Montesino y una de las personas que también estaba en la vivienda. En tanto J.A.E, de manera simultánea, extrajo un arma de fuego de menor calibre y también disparó contra las víctimas.

Como consecuencia, la víctima fue herida con múltiples disparos –tenía 13 orificios en el cuerpo- y murió de forma inmediata por un shock hemorrágico. Además, un amigo que también estaba en la vivienda, sufrió heridas y fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La imputación

El delito atribuido a ambos imputados fue homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en calidad de coautores, respecto de la víctima Cristian Ariel Montesino; en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa y como coautores, respecto de la víctima que resultó herida y sobrevivió.

Tras la reformulación de cargos, que avaló el juez de garantías Ignacio Pombo, el plazo de investigación quedó establecido en cuatro meses en total, de los cuales ya transcurrió uno desde la audiencia de formulación de cargos a J.A.E, el 15 de agosto pasado.

Ambos imputados permanecen detenidos mientras avanza la investigación. En el caso de J.A.E con prisión preventiva que ayer fue ampliada por un mes más, ya que vencía hoy; y S.D.P.B porque estaba en libertad condicional al momento del hecho y, tras ser capturado, aceptó un acuerdo de pena a 10 años de prisión efectiva por otro caso en la ciudad de Cutral Co, donde empezó a cumplir la condena y a la cual se le sumará una nueva por el ataque en Zapala, en caso de ser declarado responsable penal por este hecho.