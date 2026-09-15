Fuerte choque en una esquina: el motociclista sufrió golpes y fue trasladado en ambulancia

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 7 de la mañana. La Policía realizó el alcotest al automovilista.

Este martes se registró un fuerte accidente de tránsito entre un auto y una moto en calle Gobernador Denis y República de Italia. De acuerdo a lo relevado uno de los conductores resultó gravemente lesionado y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital.

Los protagonistas del siniestro ocurrido alrededor de las siete de la mañana fueron el conductor de un Peugeot 306 gris y una moto azul, que quedó tirada y dañada sobre el asfalto.

De acuerdo a información policial el motociclista sufrió politraumatismos, sin riesgo de vida. En tanto, realizaron el alcotest al automovilista que dio resultado negativo.

Por su parte, el relato de la víctima, quien refirió que vive cerca del lugar, en barrio Villa Ceferino, indicó que circulaba por Gobernador Denis hacia su trabajo. En la intersección con República de Italia permitió el paso de un auto y se encontró con una moto que se acercaba en descenso por la pendiente a gran velocidad.

Lamentablemente, el automovilista terminó impactando a la moto con el sector delantero derecho tras lo cual el motociclista perdió el control y terminó golpeando contra el suelo.