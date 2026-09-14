Iba a trabajar en auto, se despistó y chocó con una columna de electricidad: murió en el acto

El Renault 19 volcó en Trelew y terminó impactando contra la estructura con base de cemento, a la que arrancó de cuajo. El conductor tenía 34 años.

Iba a trabajar en auto, se despistó y chocó con una columna de la red eléctrica: murió en el acto.

Un hombre murió este lunes 14 de septiembre de 2026 a la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito en Trelew .

El auto en el que circulaba, un Renault 19 , volcó dando una vuelta de campana y terminó impactando contra una columna de cemento del tendido eléctrico de la ciudad de Chubut .

La violencia del impacto , que resultó fatal para el automovilista, quedó en evidencia porque el vehículo arrancó de cuajo la estructura, que quedó derribada.

Según informaron medios chubutenses, el hombre iba camino al trabajo cuando perdió el control del vehículo.

Cómo fue el accidente

El siniestro se registró alrededor de las 7.30 de la mañana, a pocos metros de la intersección de las calles Capitán Murga y Oris de Roa, en las afueras de Trelew.

El Comando Radioeléctrico recibió el aviso de que había un auto con las ruedas apuntando al cielo a la vera del camino, y ante la posibilidad de un accidente con personas lesionadas derivó el alerta a la Policía.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el vehículo volcado y fuera de la cinta asfáltica, sobre la banquina, en cercanías de un río.

Atrapado y sin vida

Dentro del habitáculo, en el sector del conductor, había un hombre atrapado.

Los agentes descendieron para intentar asistirlo, pero ya no había nada que hacer: en pocos segundos comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

La policía encontró al conductor atrapado en el habitáculo del Renault 19 y ya sin vida. Diario Jornada

El jefe de la Comisaría Cuarta de la ciudad, comisario inspector Franco Capone, relató los primeros momentos de la intervención.

"Nos anotician por el Comando Radioeléctrico que había un vehículo volcado en la calle Capitán Murga, pasando a escasos metros de la intersección con la calle Oris de Roa".

"El vehículo impactó con una palma de luz, de cemento, evidentemente a gran velocidad, porque arrancó la palma de cuajo", agregó el comisario.

La pareja lo identificó en el lugar

Mientras se desarrollaban las tareas policiales en el lugar, se hizo presente su pareja.

Fue ella quien brindó los datos filiatorios del fallecido y manifestó que el conductor se dirigía a trabajar al momento del choque.

Horas más tarde, la víctima fue identificada oficialmente como Luis Ariel Alejandro Vera, según los datos aportados por la mujer ante las autoridades.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos, Salud y la Dirección de Policía de Investigaciones, además del fiscal de turno, que quedó a cargo de las actuaciones.

Investigan por qué volcó

El comisario Capone remarcó que la causa del vuelco todavía se investiga.

"Todo es materia de investigación. Se encuentra el personal de Científica y personal de Investigaciones abocados a identificar a la persona como para establecer también las circunstancias del hecho".

De acuerdo con la información policial, el auto circulaba desde el sector del puente de cemento en dirección al barrio Las Margaritas.

La policía busca establecer por qué se produjo el vuelco fatal en las afueras de Trelew. Canal 12

Hasta el mediodía no se habían localizado testigos directos de los instantes previos al vuelco, que pudieran aportar información para entender por qué el hombre perdió el control del vehículo y se despistó.

El Renault 19 fue trasladado mediante una grúa policial, mientras que el cuerpo de Vera fue llevado por una unidad de traslado hasta la morgue del hospital local, donde quedó a disposición de la Justicia.

Corte de luz

El impacto contra la columna también provocó un corte de suministro eléctrico que afectó a vecinos del barrio Las Margaritas y a usuarios abastecidos por el transformador ubicado en la zona de Murga y Musters.

La Cooperativa Eléctrica debía esperar la finalización de las pericias policiales para ingresar al sector y comenzar las tareas de reparación de la línea de media tensión que había sido afectada.