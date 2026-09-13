La Provincia abrió una licitación para sumar motoniveladoras, excavadoras, cargadores y camiones. Ya destinó más de $4.760 millones al reequipamiento vial.

Neuquén pone en marcha una millonaria renovación de maquinaria para mantener sus rutas: qué equipos llegarán.

La Provincia avanza con una nueva renovación de su maquinaria vial. El Gobierno de Neuquén puso en marcha una licitación para incorporar 11 nuevos equipos destinados al mantenimiento y conservación de las rutas , en una inversión que busca reforzar la capacidad operativa de la Dirección Provincial de Vialidad.

La convocatoria fue publicada este martes 8 de septiembre en el Boletín Oficial y contempla la adquisición de maquinaria pesada y camiones que serán distribuidos para las tareas de conservación de la red vial neuquina.

El pliego técnico incluye una variedad de equipos destinados a distintas tareas sobre las rutas. La nueva flota estará integrada por:

5 motoniveladoras articuladas , tres con tracción 6x4 y dos con tracción 6x6.

2 excavadoras hidráulicas sobre oruga , con motores de 173 HP y baldes de 1,25 m³.

1 cargador frontal , con balde de 2,10 m³.

1 retroexcavadora 4x4 , con 90 HP de potencia neta.

1 camión volcador , con capacidad de 8 m³.

1 camión tractor 6x4, equipado con carretón semirremolque para trasladar maquinaria pesada.

El equipamiento será destinado a la Dirección de Conservación de Vialidad, que tiene entre sus principales funciones el mantenimiento rutinario de los caminos provinciales.

Una inversión que ya supera los $4.760 millones

La nueva licitación se suma a un proceso de reequipamiento que la Provincia viene llevando adelante desde el comienzo de la actual gestión.

En total, Neuquén ya destinó más de $4.760 millones a incorporar equipamiento para Vialidad. De ese monto, más de $3.000 millones fueron destinados a reforzar la flota pesada.

Con esos recursos se incorporaron 8 motoniveladoras, 4 cargadoras, una pala y una retroexcavadora 0 kilómetro, distribuidas en distintos puntos del territorio provincial.

A esto se sumó una inversión de $1.766,8 millones en unidades de transporte, que permitió adquirir cinco camiones pesados e insumos complementarios para fortalecer la logística del organismo.

El desafío: mantener una red vial cada vez más extensa

La renovación de maquinaria llega mientras la Provincia avanza con un importante plan de obras sobre sus rutas.

A través del Plan Vial impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, se intervienen alrededor de 2.050 kilómetros de rutas en distintos puntos de Neuquén, con obras de pavimentación y repavimentación que ya fueron inauguradas, están en ejecución o se encuentran proyectadas.

El objetivo es mejorar la transitabilidad, conectar distintas regiones y acompañar el crecimiento de la red vial provincial.

En ese contexto, la incorporación de maquinaria propia busca darle a Vialidad una mayor capacidad para realizar tareas de mantenimiento, mejorar la seguridad en los caminos y extender la vida útil de las rutas neuquinas.