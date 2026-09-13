El Partido Justicialista de Neuquén quiere candidatos propios para el 2027: el encuentro otra vez sin el Turco Asaad

El sector que conduce Oscar Parrilli hizo un encuentro peronista de la Confluencia donde buscan fortalecer el partido de la crisis. No estuvo su presidente.

Dirigentes, autoridades partidarias y militantes del peronismo neuquino participaron de un encuentro de debate y organización política de la Región Confluencia , con la mirada puesta en fortalecer al Partido Justicialista en cada localidad y comenzar a construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

Se empieza a rearmar parte del PJ dividido, ya que su presidente, el intendente de Vista Alegre, José "Turco" Asaad , había manifestado que el partido no se iba a presentar en 2027, como una estrategia leída al ser parte de los peronistas de La Neuqunidad del gobernador Rolando Figueroa . Hay dos peronismos y modelos en franca tensión.

De la jornada participaron Oscar Parrilli , presidente del Instituto Patria; integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén; la vicepresidenta del PJ provincial, Anahí Valdez ; el secretario del Interior, Juan Domingo Linares; el presidente del Congreso Provincial, Luis "Pichi" Sagaseta; y la diputada provincial Lorena Parrilli.

También estuvieron presentes presidentes de Consejos Locales, entre ellos Soraya Jaramillo, de Neuquén Capital, y Fernando Pieroni, de Centenario, además de dirigentes, referentes y militantes de Cutral Co, Plaza Huincul, Senillosa, Plottier, Centenario, Vista Alegre, Villa El Chocón y otras localidades de la provincia.

Partido Justicialista: en busca de un orden en Neuquén

Durante el encuentro se realizó un análisis de la situación actual del Partido Justicialista y del peronismo neuquino. Se pusieron en común las fortalezas construidas a lo largo de los últimos años, las dificultades existentes y, fundamentalmente, los desafíos que deberá afrontar el movimiento para recuperar protagonismo político y fortalecer su presencia territorial en toda la provincia.

El encuentro se dio en un momento particular para el peronismo provincial, atravesado por divisiones internas. Mientras José "Turco" Asaad, presidente del partido, mantiene una alianza con el gobernador Rolando Figueroa y plantea que el PJ no debería presentarse en las elecciones de 2027, otro sector —donde se referencia Oscar Parrilli— impulsa resistir esa postura y competir con candidaturas propias.

La reunión de la Región Confluencia marcó, en ese sentido, una definición hacia adentro del espacio: la intención expresada por los presentes fue ir a las elecciones del año próximo, eventualmente con un candidato o candidata a gobernador.

Cinco encuentros regionales

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue profundizar el trabajo territorial y llevar estos espacios de debate y organización a diferentes zonas de Neuquén.

El encuentro de la Región Confluencia forma parte de una serie de cinco encuentros que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de escuchar a la militancia, fortalecer los Consejos Locales, incorporar nuevos compañeros y compañeras, y comenzar a conformar equipos políticos en cada localidad.

Con la vista puesta en 2027, el peronismo neuquino ya empieza a calentar motores. El principal objetivo es lograr presencia electoral en todas las localidades de la provincia, con candidatos y candidatas propios, surgidos de cada territorio y con propuestas ligadas a las necesidades concretas de sus comunidades. En ese sentido, se planteó la necesidad de construir una alternativa política provincial desde abajo hacia arriba, fortaleciendo la organización en cada barrio y localidad, y promoviendo la participación de nuevas generaciones que permitan ampliar y renovar la militancia.

El reclamo por Cristina Kirchner

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, entendida por los participantes como una causa que trasciende a una figura política individual y que forma parte de una lucha más amplia contra las proscripciones y en defensa de la democracia y del derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus representantes.

La jornada finalizó con el compromiso de continuar recorriendo la provincia, profundizar la organización territorial y avanzar con los próximos encuentros regionales.

Con organización, militancia, participación y presencia territorial, el peronismo neuquino comienza a construir, desde cada localidad, el camino hacia 2027.