Fiesta de la Confluencia 2027: cuándo se conocerá la grilla completa de los artistas

El intendente Gaido dio a conocer cuándo se revelará la grilla completa de artistas y adelantó que habrá dos grandes bandas de rock nacional.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene fechas confirmadas y avanza con la definición de los artistas que llegarán a la Isla 132. El intendente Mariano Gaido anunció que la grilla oficial se dará a conocer la próxima semana, mientras el Municipio avanza con el proceso de licitación para uno de los eventos más convocantes del país.

La próxima edición del festival se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 , en el predio de la Isla 132, en el Paseo Costero de la ciudad de Neuquén. La confirmación de las fechas quedó formalizada mediante el decreto municipal 0864/2026.

En el marco de los anuncios por los 122 años de la capital neuquina, Gaido brindó detalles sobre la organización y destacó una modificación en los pliegos de contratación para la próxima edición.

La grilla de artistas se conocerá la próxima semana

El intendente explicó que las empresas que participan de la licitación deberán presentar propuestas que incluyan directamente a los artistas que pretenden contratar.

“La propuestas que se presentan en la licitación son con artistas inclusive, con nombre y apellido”, explicó Gaido.

El cambio busca evitar que las ofertas queden abiertas o sujetas a propuestas indefinidas y permitir que, desde la etapa de adjudicación, el Municipio conozca qué figuras integrarán cada propuesta.

“Vamos a tener la grilla la semana que viene”, aseguró el jefe comunal, quien anticipó que se tratará de una programación de relevancia nacional e internacional.

Dos grandes bandas de rock nacional

Uno de los principales anuncios de Gaido estuvo relacionado con la noche de rock. El intendente adelantó que el festival tendrá una jornada especialmente pensada para el público joven y remarcó el peso que tendrá el género en la programación.

“Lo que hemos conversado y las propuestas que nos han traído tiene que ver con que la noche de rock en Neuquén explota”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que la organización busca contar con algunos de los grupos más destacados del rock nacional y fue contundente al referirse a las principales figuras que podrían llegar a la capital neuquina.

“Viene algo relacionado con los grupos musicales más importantes que están funcionando o que están a nivel roquero nacional”, afirmó, para luego agregar: “vienen las dos bandas más importantes”.

Por el momento, los nombres no fueron anunciados oficialmente y se espera que sean incluidos en la grilla que la Municipalidad dará a conocer durante la próxima semana.

Un festival que busca mantener su lugar entre los más convocantes

Gaido también destacó el crecimiento que tuvo la Fiesta Nacional de la Confluencia desde sus primeras ediciones y la decisión del Municipio de sostener un evento de gran escala.

“Nos decían que Neuquén no lo podía hacer, que los neuquinos teníamos que conformarnos con una fiesta podríamos decir normal y habitual, y la verdad que los neuquinos decidimos tener un festival el más importante, de mayor convocatoria del país”, remarcó.

El jefe comunal vinculó además el desarrollo del festival con una estrategia más amplia para posicionar a Neuquén como una ciudad de eventos y fortalecer el turismo durante todo el año.

“Neuquén se transformó en una ciudad de eventos”, definió.

La apuesta por una ciudad con eventos durante todo el año

Según planteó Gaido, la Municipalidad busca sostener un calendario de actividades que reduzca la estacionalidad turística y genere movimiento permanente para los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

En ese esquema, la Fiesta Nacional de la Confluencia es uno de los principales eventos, pero se suma a otras propuestas culturales y deportivas que se realizan durante el año en la capital provincial.

Claudio Espinoza

Entre ellas mencionó la Feria del Libro, que se desarrolla actualmente en Neuquén, además de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

“En Neuquén tenés eventos todos los meses para poder disfrutar en la capital”, destacó.

La agenda incluye, entre otras actividades, la Copa Davis, el Argentino de Motocross y un importante campeonato de pádel previsto para enero, que se incorporará a la programación de verano.

“Para mí, Neuquén es una de las más importantes del país a la hora de los eventos, es una ciudad turística y de eventos”, concluyó Gaido.