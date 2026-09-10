La Justicia ordenó completar el desalojo mapuche que quedó inconcluso en Villa la Angostura

En agosto la Policía neuquina desalojó una porción de las 625 hectáreas en el paraje El Pedregoso y expulsó a la lof Melo. Ahora van a desalojar a Lof Kinxikew.

El juez Francisco Astoul Bonorino libró el mandamiento para continuar el desalojo que empezó el 19 de agosto pasado en el paraje El Pedregoso , entre Bariloche y Villa la Angostura , y ordenó la restitución a su propietaria del espacio que ocupa la familia Quintriqueo, integrante de la lof Kinxikew.

El magistrado dispuso continuar con la ejecución del desalojo en una de las márgenes de la ruta 40. En agosto, un día antes de lo establecido inicialmente, la Policía Neuquina –con personal uniformado y efectivos de la fuerza especial GEOP- desalojaron una de las fracciones del lote pastoril 42, ocupado por la lof Melo.

Cuando la fuerza iba a ejecutar el desalojo de la fracción restante, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios de organismos vinculados a minoridad, frustró la medida.

Astoul Bonorino ordenó ahora la ejecución del desahucio pendiente. Poco después del 19 de agosto, medio centenar de vehículos se movilizó hasta el predio en conflicto para expresar su acompañamiento a los mapuches que, según la Justicia, residen ilegalmente en el lote pastoril, que pertenece a María Cristina Broers.

Sin embargo, en el prolongado trayecto judicial, más de 15 jueces avalaron la restitución de las tierras a su propietaria, quien ostenta la titularidad dominial de las tierras desde 1969.

Repaso del conflicto

El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.

Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.

Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.

La nueva medida judicial carece de fecha de ejecución. Poco después del desalojo incompleto, la defensa de las comunidades- ejercida por Luis Virgilio Sánchez de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina- informó de forma errónea que la medida había sido suspendida.

Sin embargo el nuevo mandamiento que libró el magistrado, desdice lo que el letrado informó de manera pública.