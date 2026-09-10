El gobierno neuquino lanza la licitación para construir el primer natatorio olímpico

Tendrá un plazo de ejecución de dos años y estará emplazado en Ciudad Deportiva. Se destinará a competencias oficiales y entrenamientos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén llamará a licitación este viernes para la construcción del primer natatorio olímpico , una obra largamente esperada por la comunidad deportiva que permitirá fortalecer el desarrollo de la actividad, acompañar a los deportistas de alto rendimiento y ampliar las oportunidades de acceso a esta práctica deportiva.

El denominado “ Nuevo Natatorio Olímpico, Neuquén Capital. Provincia del Neuquén. Plan Neuquén Vive ” tiene un presupuesto oficial de $53.260.895.544, a valores de junio de 2026, y un plazo de ejecución de 720 días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio. Se emplazará en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital y estará preparada tanto para el entrenamiento como para la realización de competencias oficiales.

El proyecto incluye una pileta olímpica de 50 metros de largo por 25 metros de ancho, con ocho andariveles, y una pileta semiolímpica de 25 por 12,50 metros, que permitirá desarrollar actividades de manera simultánea.

El complejo contará, además, con sectores destinados a los deportistas, áreas técnicas y espacios para el público, consolidando a la Ciudad Deportiva como un espacio de referencia para el desarrollo y la promoción de la actividad deportiva.

Demanda histórica

La construcción del natatorio olímpico responde a una demanda histórica de la comunidad deportiva neuquina y constituye una decisión estratégica del Gobierno provincial para generar infraestructura que acompañe el crecimiento de la actividad.

La nueva instalación permitirá que los nadadores que representan a la provincia puedan entrenar y competir en condiciones adecuadas, sin necesidad de trasladarse a otras jurisdicciones para acceder a una pileta de características olímpicas. Al mismo tiempo, ofrecerá un espacio para la formación de nuevas generaciones y para la práctica recreativa.

El gobernador Rolando Figueroa anunció el proyecto el 1º de marzo, durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y destacó el carácter histórico de la iniciativa para Neuquén y la región. Explicó al respecto que -en una provincia atravesada por ríos, lagos y otros espejos de agua- el aprendizaje de la natación constituye una herramienta de prevención y seguridad.

Confirmación oficial

Recientemente, durante la primera Expo Deportes Neuquén, Figueroa confirmó el inicio del proceso licitatorio, reafirmando la decisión de incorporar al deporte dentro de las prioridades de inversión en infraestructura de la provincia.

Esta obra forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura deportiva y generar mejores condiciones para que más neuquinos puedan desarrollar actividades físicas y deportivas.

El natatorio olímpico se proyecta como una infraestructura de referencia para la provincia y la región, con capacidad para acompañar el crecimiento de la natación, albergar competencias y favorecer la formación de deportistas. Pero no es la única iniciativa ya que Figueroa anticipó que construirá piletas -de menores dimensiones- en otras regiones, para favorecer el crecimiento de la disciplina.

La recepción de ofertas se realizará hasta el 14 de octubre de 2026, a las 10, en la Mesa de Entradas de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), ubicada en el segundo piso de Carlos H. Rodríguez 421, de la ciudad de Neuquén.

La apertura de ofertas se realizará el mismo día, 14 de octubre de 2026, a las 13, en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

El pliego es gratuito y podrá obtenerse a través del sitio web de la UPEFE, www.upefe.gob.ar.