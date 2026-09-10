Sigue la búsqueda del joven de 21 años en Neuquén: salió de su casa el finde para encontrarse con amigos y no volvió

Nicolás Agustín Sáez fue visto por última vez el sábado en Colonia Rural Nueva Esperanza. Su familia no tiene noticias de él y pide colaboración.

Buscan a un joven de 21 años en Neuquén: salió de su casa para encontrarse con amigos y no volvió

La familia de Nicolás Agustín Sáez , un joven de 21 años que desapareció el sábado y desde entonces no volvió a comunicarse, lo busca intensamente y pide ayuda a la comunidad para dar con su paradero. La Policía de Neuquén interviene en el operativo y, hasta este jueves, no se logró establecer dónde se encuentra.

Según contó Virginia, su abuela, Nicolás salió de su casa con la intención de encontrarse con unos amigos y desde ese momento no tuvieron más noticias. La mujer aseguró que la familia recorrió distintos lugares para intentar encontrarlo, pero hasta ahora no apareció ningún dato que permita conocer su paradero.

La preocupación de la familia aumentó especialmente porque, de acuerdo con el relato de su abuela, Nicolás salió de su vivienda alrededor de las 17:30 del sábado y apenas unos minutos después su teléfono dejó de estar disponible.

"Salió a las 17:30 de su casa y a las 17:45 el teléfono da apagado. De ahí en más no podemos comunicarnos con él", explicó Virginia en dialogo con LM Neuquén.

La vivienda se encuentra en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, en la zona de la meseta de la ciudad de Neuquén. Nicolás habría manifestado que iba a encontrarse con algunos amigos, aunque su abuela explicó que desconoce quiénes son esas personas.

"Yo no conocía a sus amigos del barrio. Él se crió en mi casa, pero después se fue con su papá allá y yo no tengo ni idea quiénes son", relató.

La familia ya realizó averiguaciones y recorridas por distintos sectores para intentar localizarlo. Además, los familiares por parte de su padre también participan de la búsqueda.

Virginia contó que la situación genera una profunda preocupación porque la ausencia de Nicolás no coincide con sus hábitos habituales. "No sabemos nada, estamos con mucha incertidumbre. Él nunca ha sido de irse por dos o tres días, solo sale unas horas habitualmente y ya llevamos desde el sábado sin noticias", expresó.

La mujer se mostró muy preocupada y destacó que su nieto tiene autismo leve y atención dispersa.

Cómo es Nicolás y dónde fue visto por última vez

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Neuquén, Nicolás Agustín Sáez tiene 21 años, es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca, cabello negro corto y contextura física delgada.

Al momento de ausentarse vestía una remera gris. Según informó la Policía fue visto por última vez en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, sobre calle Caña de Azúcar, en Neuquén.

La denuncia por su desaparición fue hecha el mismo día sábado. También se indicó que el joven no posee celular.

La familia espera cualquier información

Mientras continúan las tareas para determinar dónde se encuentra Nicolás, sus familiares piden que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la Policía.

La búsqueda se mantiene activa y, hasta el momento, la familia asegura no haber recibido ningún dato concreto sobre el joven.

Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse con la Comisaría 20° al teléfono (299) 4413305 o dar aviso a la Policía de Neuquén.