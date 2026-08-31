Salió del boliche, estuvo desaparecida y la encontraron con un corte en el cuello, pero no sabe qué pasó

La joven de 22 años declaró ante la Justicia que no recuerda casi nada; solo que alguien la atacó. Un misterio y dos hipótesis terribles.

Salió del boliche, estuvo un día desaparecida y la encontraron con un corte en el cuello, pero no sabe qué le pasó.

A poco más de una semana de haber sido encontrada gravemente herida, el caso de la joven de 22 años que estuvo desaparecida 22 horas luego de salir de un boliche de Río Gallegos, en Santa Cruz , sigue siendo un misterio .

Agustina Ríos prestó declaración ante la Justicia y fue categórica en un solo punto: aseguró que sufrió una agresión física . Del resto, dijo recordar muy poco.

Todo empezó en la madrugada de del domingo 23 de agosto de 2026 , cuando la chica salió del boliche Bunker y, desde ese momento, nadie supo nada de ella durante casi un día completo.

Se inició un operativo de búsqueda de la policía, pero fueron sus allegados quienes la encontraron finalmente en un descampado cerca de una cantera, en el barrio Los Lolos, en la periferia de la capital de Santa Cruz.

La causa quedó en manos del juzgado de instrucción, y desde entonces los investigadores intentan reconstruir el trayecto que hizo la joven esa noche.

Media hora de caminata

Uno de los pocos indicios disoniles es que entre el boliche y el lugar donde apareció hay una distancia que demanda poco más de media hora de recorrido a pie.

Sin embargo, no hay muchos más datos que ese cálculo.

El descampado donde encontraron a la joven, tras 22 horas de búsqueda en Río Gallegos. La Opinión Austral

Sucede que las cámaras de seguridad revisadas hasta el momento solo muestran a Agustina caminando sola en los primeros tramos del trayecto.

En ningún momento que pudo ser analizado en imágenes aparece alguien junto a ella, ni en las cercanías o en alguna actitud sospechosa. Nada de nada.

Sin indicios de robo

Agustina fue operada de urgencia por una profunda herida de arma blanca en el cuello y perdió una cantidad importante de sangre.

Aun así, su evolución fue favorable y el domingo 30 de agosto de 2026, según informó La Opinión Austral, se encontraba estable y fuera de peligro. Lo peor ya había pasado.

Un detalle llamó la atención de los investigadores. Pese al ataque, no le sustrajeron ninguna de sus pertenencias, algo que tiende a descartar la hipótesis de un robo.

En la escena donde fue hallada, los peritos secuestraron un cuchillo con manchas rojizas compatibles con sangre, que ahora será analizado en laboratorio para tratar de obtener información más precisa.

"No me acuerdo de casi nada"

Desde su habitación en el hospital, Agustina declaró ante la Justicia y contó que casi no tiene registro de lo que pasó durante esas horas en las que estuvo desapa

La joven herida declaró ante la Justicia en el hospital de Río Gallegos.

recida.

Pese a la amnesia, insistió en que hubo una agresión física en su contra.

Esa combinación, un relato fragmentado y sin terceros visibles en las cámaras, mantiene abierto el expediente.

¿Hubo alguien más?

Ni la fiscalía ni el juzgado descartan ninguna hipótesis. Por ahora, la posibilidad de un intento de femicidio convive con otra que también resulta dramática y triste: la de una autolesión.

Quizá, algo quedará un poco más claro cuando terminen las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y se revise el resto de las cámaras de la zona, en busca de algo que resulte revelador.

Una búsqueda intensa

La desaparición de Agustina había generado alarma en Río Gallegos apenas se conoció.

Sus familiares y amigos perdieron contacto con ella desde la madrugada de aquel domingo, cuando fue vista por última vez en un parque ubicado detrás del boliche Bunker.

Ante la falta de noticias, se activó una búsqueda con la Policía de Santa Cruz, que difundió una descripción física de la joven para intentar dar con su paradero.

Indicaba que la joven es de estatura media, tez morena, cabello oscuro y largo. También detallaron y la ropa que llevaba puesta al momento de dejar el local bailable.

La disco Bunker, en Río Gallegos. La Opinión Austral

Finalmente, fueron sus propios allegados quienes la encontraron en el descampado, ya herida, y la trasladaron de inmediato al hospital de la ciudad para que fuera atendida.

Ese hallazgo marcó el cierre de la búsqueda, pero abrió una investigación judicial que hasta el momento, avanza sin muchas certezas.