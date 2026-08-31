Lo contó la mamá del menor, que fue atacado por otros dos adolescentes en pleno centro de Río Gallegos y debió ser operado. El pedido de la mujer.

Desmayaron a golpes a un chico de 14 años en la calle, ante adultos que miraron sin hacer nada.

Un adolescente que fue brutalmente golpeado a la salida de clases en pleno centro de Río Gallegos recibió el alta médica tres días después de ser operado, y tras varias idas y vueltas en su estado de salud, producto de las lesiones sufridas en otro episodio de violencia juvenil registrado en la capital de Santa Cruz .

Cuando se difundió la decisión de los médicos, su madre contó un detalle sorprendente en torno a lo sucedido.

Según denunció en las redes sociales, durante la agresión a su hijo había adultos que esperaban en sus autos y optaron por no intervenir.

El episodio ocurrió el 26 de agosto de 2026 alrededor de las cinco de la tarde, en inmediaciones de la calle Magallanes, entre avenida Néstor Kirchner y calle Alberdi.

El chico fue interceptado por otros dos adolescentes que, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo hasta desmayarlo.

Ninguno de los adultos presentes intervino durante el ataque.

La ayuda llegó de una vecina

Fue una vecina quien finalmente asistió al joven y dio aviso a la escuela y a la familia.

"Lo golpearon en pleno centro. Nadie ayudó, lo desmayaron a golpes, una señora lo llevó a la escuela 19", relató su madre en el perfil de Facebook donde primero contó lo sucedido y luego fue informando la evolución de su hijo y detalles de su estado de salud.

Caminando hasta el hospital: por qué lo operaron

Sin dinero para para trasladarse, la mujer decidió llevar al adolescente caminando hasta la guardia médica. Y en el trayecto, el chico se descompensó dos veces.

Ya en el Hospital Regional, los estudios confirmaron una fractura y una desviación de tabique, por lo que debió ser sometido a una cirugía.

Al chico golpeado le operaron el tabique en el Hospital Regional Río Gallegos, donde luego del primer alta debió volver porque se descompensó otra vez.

Además, según se advirtió en una foto publicada por La Opinión Austral, al chico le colocaron un collar ortopédico en el cuello.

Tras la operación, la madre informó que su hijo "salió bien de quirófano y durmió mucho".

Pero todavía habría algunas complicaciones más.

El joven fue dado de alta días después, pero volvió a ser internado por una nueva descompensación, hasta que luego de un nuevo control médico, se autorizó que continuara la recuperación en su domicilio.

El pedido de la madre

La mamá del adolescente volvió a pedir públicamente que quienes presenciaron la golpiza se acerquen a la comisaría para aportar información.

Fue en esa circunstancia cuando apuntó en particular contra los adultos que estaban en el lugar y no hicieron nada.

"Había muchos papás en sus autos mientras golpeaban a mi hijo. Adultos conscientes de que estaba mal lo que veían y aun así agacharon la cabeza y eligieron no hacer nada. Ahora es mi hijo, pero podría haber sido el de ustedes", expresó, indignada.

La mujer remarcó además que su hijo "no estuvo en una pelea" y que siempre fue una persona tranquila y educada.

Aseguró que, de haber existido algún conflicto previo con los agresores, él habría intentado resolverlo por otra vía.

"No voy a parar hasta que la Justicia haga su trabajo", sostuvo.

Los agresores, sin identificar

El ataque había sido denunciado públicamente apenas ocurrido, cuando trascendió que el adolescente debió ser operado de urgencia por las lesiones.

En esa primera publicación, la madre había relatado también los detalles del nacimiento prematuro de su hijo, para remarcar el fuerte vínculo que desde siempre hubo entre ambos.

En ese momento se informó que, dada la gravedad del hecho, se buscaba identificar a los agresores, quienes también serían menores de edad.

El episodio preocupó a la comunidad porque, como en muchas otras partes del país, en la capital de Santa Cruz no resulta un hecho aislado y los casos de violencia juvenil se repiten, incluso en plena calle y ante mucha gente, como en este caso.

Hasta varios días después de la golpiza, no se habían difundido novedades sobre la eventual identificación de los adolescentes responsables del ataque.