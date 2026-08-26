Trabajan a la par de la policía, hablando con vecinos y pegando carteles en Río Gallegos. Pero notaron algo que los preocupa y le enviaron un mensaje a la gente.

El desgarrador pedido de ayuda de dos hermanos que llevan 19 días buscando a su abuelo de 81 años.

Ya pasaron 19 dias desde que el 7 de agosto se denunció la desaparición de Alfredo Morales Roa, un jubilado de 81 años que desde entonces es intensamente buscado en Río Gallegos , la capital de Santa Cruz .

Desde entonces, su entorno está muy involucrado con un operativo que, pese a los esfuerzos, hasta el momento no ha logrado más resultados que una filmación del 25 de julio de 2026 que muestra al jubilado caminando en dirección a su casa. Eso es todo.

En el medio hubo algunas pistas falsas e indicios que se diluyeron.

Pero también hay dos nietos, Franco y Roberto Paredes, que no bajan los brazos y siguen de cerca cada paso que se da. YH que hacen sus propios relevamiento desde las redes sociales y recorriendo los barrios en busca de testimonios y otras filmaciones que puedan ayudar.

Uno de ellos, Franco, viajó especialmente desde el norte de la provincia para sumarse de forma permanente a la búsqueda de su abuelo.

"Desde el momento de la denuncia del extravío decidí venirme directamente para poder dar una mano y cooperar en lo que haga falta”, contó en diálogo con LU12 AM680.

"Yendo y viniendo"

“Estoy yendo y viniendo por el tema del trabajo, pero ahora pedí una licencia para poder enfocarme directamente en esto y encontrarlo, que es lo principal", agregó.

La investigación está a cargo de la Comisaría Seccional Sexta y de la División de Investigaciones (DDI) de la policía de Santa Cruz, que trabajan de forma ininterrumpida junto a la familia.

Un rastrillaje de la policía en Río Gallegos, en busca del jubilado de 81 años desaparecido desde el 7 de agosto de 2026.

En los últimos días, el mapa de la búsqueda sufrió modificaciones tras el descarte de varias pistas falsas que habían circulado con fuerza en las redes sociales.

Y quizás por eso los hermanos decidieron salir a hacer pública una preocupación que les surgió durante sus recorridos y relevamientos.

Un freno: la desinformación

Los nietos de Alfredo advirtieron que la desinformación, o la falsa creencia de que el caso ya está resuelto, frena el aporte de testimonios valiosos.

"Hay mucha gente que no ve redes sociales o que no está al tanto, y la intención de esto es seguir generando difusión para demostrar que él sigue perdido”, explicó Franco.

Franco Paredes, nieto del jubilado de 81 años desaparecido en Rio Gallegtos. La Opinión Austral

“Porque hay quienes nos dicen: 'Ah, yo pensé que ya lo habían encontrado' -amplió-. Ayer estuvimos con amigos de él de hace años que no lo ven y nos dijeron que no tenían idea”.

"Necesitamos más empatía de la gente"

Esa desinformación o -tal vez- falta de interés, es lo que moviliza ahora a los hermanos a intentar modificar la situación.

“Si alguien lo vio, que no tengan miedo, porque ayer encontré mucha gente que tiene miedo de dar información”, pidió el que salió a hablar por radio.

Y remarcó: “Esto es una ayuda de la comunidad, pedimos que sean un poquito más empáticos y cooperen".

El nieto del jubilado perdido también contó que por estos días están pegando folletos “en todos lados” y hablando con la gente para que esté al tanto de la situación, algo que resulta crucial.

“Cualquier dato, por más chico que sea”

Esa estrategia también incluyó la decisión de hacer declaraciones públicas.

“Llegamos a la conclusión de que necesitamos salir en los medios para que la gente conozca que sigue perdido y nos dé una mano”, sintetizó.

Y pidió: “Cualquier dato, por más chico que sea, nos ayuda a saber si alguien lo vio y en dónde".

Alfredo Morales Roa con sus queridas gatitas en Río Gallegos.

La familia descarta que Alfredo haya salido de Río Gallegos.

"En teoría no, porque lo primero que hizo la policía fue preguntar en frontera y en el aeropuerto para cerrar esa posibilidad", revelaron los hermanos

Aun así, según contaron, también planean extender la difusión a otras localidades de Santa Cruz, entre ellas Caleta Olivia.

Recorridos casa por casa

En paralelo, los hermanos continúan con tareas territoriales de manera paralela al trabajo policial.

"Ayer estuvimos haciendo un sondeo en la parte de atrás del cementerio, en APAP, Codepro y demás, porque él antes tenía una casa ahí”, explicó Franco.

“Encontramos gente viejita, de su edad, que lo conocía y no sabía nada”, reveló.

“Hoy estaremos por la parte de Belgrano visitando y pegando folletería en los comercios. La idea es darle difusión activa para que la gente coopere, sea un poco más empática y no tenga miedo de ir a la policía por pensar que se va a inmiscuir", insistió.

La última pista

Por su parte, Roberto Paredes detalló en la entrevista radial cómo quedó reconstruida la línea temporal de la búsqueda tras las últimas verificaciones policiales.

"Estamos constantemente hablando con la policía, tenemos todos los contactos de la Seccional Sexta y de la DDI. Lo último que tenemos es una cámara cerca de su casa, yendo a su domicilio, del día 25”.

Roberto Paredes, nieto del jubilado de 81 años desaparecido en Rio Gallegtos. La Opinión Austral

Sobre el proceso de descarte de pistas, Roberto agregó que la DDI estuvo haciendo recorridos, pidiendo cámaras y haciendo el sondeo completo alrededor del barrio, pero que lo último que se pudo conseguir fue eso, una cámara del barrio mostrando que el abuelo vuelve a casa.

“Teníamos un dato del 3 de agosto que salió a través de Facebook”, contó, y que ubicaba a Alfredo en la zona del Casino. Pero se recabó información bajo el protocolo policial y la versión debió ser descartada, porque no pudo ser ratificada.

“Así que volvimos para atrás de nuevo al día 25, que fue la última vez que se lo vio", explicó el nieto.

La nieve, el frío y una hipótesis esperanzadora

Ante al paso del tiempo y a las bajas temperaturas registradas en los primeros días desde la desaparición, la familia maneja sus propias hipótesis.

Piensan que Alfredo podría estar al resguardo de alguien de su misma edad.

"En el lapso de los días en que no se lo vio pudo haber pasado algo. Yo tengo la intuición de que debe estar con alguien de su misma edad”, expresó Franco.

“Sabiendo el tema de la nieve y el frío que hubo, capaz que alguien lo pasó a buscar, lo llevó a su casa y está ahí”, agregó.

Un vecino dedicado a sus plantas y sus gatos

Para dimensionar la ausencia, los hermanos trazaron un retrato entrañable de la vida cotidiana de Alfredo, un hombre muy integrado a la vida social de su barrio a partir de las pasiones que lo caracterizan.

"Su vida cotidiana eran sus gatitos, su casa y sus árboles. Lo que solía hacer era cuidar sus plantas y árboles, e incluso las de los vecinos de alrededor”, contaron sus nietos.

“Hablando con ellos , te decían: 'No, este árbol me lo plantó tu abuelo', contaron.

También mencionaron que hace poco tiempo, el jubilado había plantado un árbol en el Centro de Integración Municipal N° 1. “Iba todo el tiempo a regarlo, estaba muy pendiente de eso", recordaron.