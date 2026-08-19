El tripulante se resbaló en cubierta cuando volvían cargados de langostinos hacia Puerto Deseado. Luchó para mantenerse a flote hasta que lograron asistirlo.

Video: el dramático rescate de un marinero que cayó al mar y fue salvado por sus compañeros.

Un marinero del buque pesquero Argenova XXVI cayó al agua cuando la embarcación navegaba en aguas de Santa Cruz , de regreso hacia Puerto Deseado con unas 90 toneladas de langostino a bordo.

Pasaron varios minutos hasta que sus compañeros notaron su ausencia , dieron aviso al capitán y la nave debió virar para intentar un rescate que, esta vez, tuvo éxito .

Un video que registró la desesperada maniobra fue difundido por medios santacruceños en las últimas horas y muestra al marinero braceando en el mar mientras sus compañeros le gritan y le dan aliento para que no deje de nadar hacia los salvavidas arrojados la embarcación.

El rescate se da luego de una serie de cuatro muertes en alta mar en menos de dos meses, que golpean a la flota pesquera patagónica en este 2026, y que ponen en evidencia las duras condiciones que los trabajadores enfrentan cada vez que dejan puerto.

Cómo fue el accidente

El marinero del video fue identificado como Ariel "Gallo" Sotelo, oriundo de Bella Vista, Corrientes.

Los mismos compañeros que le salvaron la vida, reconstruyeron lo que pasó: “Estábamos limpiando el barco. Él fue a tirar una defensa de babor y no regresaba. Cuando un compañero se dio cuenta de que faltaba uno, avisó al capitán y dimos vuelta para buscarlo", explicaron en comunicación con Mar&PEsca desde la embarcación.

Más tarde, ya a salvo y cubierto con mantas en un camarote del pesquero, Sotelo relató que, mientras veía alejarse el barco sin que nadie escuchara sus gritos ni silbidos, llegó a pensar que no iba a sobrevivir.

En el agua y a la deriva

Su primera reacción tras la caída fue sacarse las botas porque le pesaban mucho. Eso fue clave. Tanto como el chaleco salvavidas que llevaba puesto y le permitió mantenerse a flote.

En paralelo, cuando en cubierta advirtieron su ausencia y se inició el protocolo de alerta, el Argenova XXVI retrocedió sobre su propio trayecto.

Lo encontraron 500 metros atrás, luego de diez minutos en los que Sotelo había quedado a la deriva.

La aproximación y el rescate

Cristian Rodríguez, ubicado en la proa, fue quien divisó al compañero en el agua.

Con el hombre localizado, la tripulación realizó la maniobra de aproximación, al tiempo que arrojaron los salvavidas al mar.

En ese momento, alguien comenzó a filmar con un celular lo que estaba pasando. Y en las imágenes se ve el esfuerzo constante del tripulante correntino para nadar y acercarse a la embarcación.

Ariel "Gallo" Sotelo, a salvo tras el rescate de sus compañeros.

No afloja ni un instante, y cuando ya está a tiro del esquero, a metros de los salvavidas, se escuchan los gritos de aliento para que no afloje.

Una vez que pudo aferrarse, solo tuvieron que subirlo nuevamente a bordo, sano y salvo.

En cubierta lo asistieron y comenzaron a secarlo, mientras comprobaban su estado de salud.

"Una desgracia con suerte"

El jefe de Operaciones del Argenova XXVI resumió lo ocurrido como "una desgracia con suerte" y remarcó la necesidad de sostener los ejercicios de maniobras de rescate a bordo.

Este miércoles 19 de agosto de 2026 el pesquero continuaba su regreso a Puerto Deseado. Cuando llegue a puerto, Sotelo terminará la campaña y comenzará su descanso.