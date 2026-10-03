Quién era Juliette Willmann, la reconocida esquiadora francesa que murió en una avalancha en El Chaltén

La deportista recorría la Patagonia con su pareja cuando un desprendimiento los arrastró 400 metros en el Cerro Crestón. Dos días antes había publicado: "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí".

Dos días antes de morir, Juliette Willmann había publicado desde el Cerro Madsen, en los alrededores de El Chaltén , una imagen esquiando bajo el sol patagónico que finalmente salió después de condiciones adversas. "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia", escribió la esquiadora francesa de 29 años. Fue una de sus últimas publicaciones.

El martes 29 de septiembre, alrededor de las 12.30, una avalancha en el Cerro Crestón —unos 3.100 metros de altura, cerca del Lago del Desierto, aproximadamente 35 kilómetros al norte de El Chaltén— arrastró a Willmann y a su pareja unos 400 metros montaña abajo. Viajaban juntos en una camioneta adaptada recorriendo la cordillera patagónica para realizar esquí de travesía. Integraban un grupo de cinco personas cuando se produjo lo que las autoridades describieron como un corte de placa en el manto de nieve.

Uno de los guías activó una baliza de emergencia de inmediato. Antes de que llegaran los equipos oficiales, otros esquiadores que se encontraban en la zona consiguieron llegar hasta el lugar y comenzaron la búsqueda. Willmann fue encontrada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y sin signos vitales.

Las maniobras de reanimación que se realizaron siguiendo indicaciones médicas transmitidas por radio no lograron revertir la situación. Su pareja fue localizado consciente y sin lesiones graves aparentes. El operativo involucró a personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y equipos sanitarios, y concluyó de noche con el traslado del cuerpo hasta El Chaltén.

Juliette Willmann: una vida dedicada al freeride y a las montañas más exigentes del mundo

Willmann había nacido en Marsella y pasó buena parte de su infancia en el valle de Ubaye, en los Alpes franceses. Más tarde se instaló en Chamonix, uno de los principales centros mundiales del alpinismo y los deportes de montaña. Su carrera comenzó en el esquí alpino competitivo, pero con el tiempo se volcó hacia el freeride y el esquí de alta montaña, una disciplina que combina la técnica del esquí con la exposición a terrenos sin pistas trazadas y con riesgos propios del entorno glaciar y de alta montaña.

El registro oficial del Freeride World Tour confirma su participación en el circuito internacional. En la temporada 2022 terminó cuarta en la prueba de Baqueira Beret, en España, y también compitió en Ordino Arcalís y en Kicking Horse, Canadá. Mucho antes, en 2016, había ganado la categoría femenina de esquí en el Arc 1950 French Freeride Qualifier, uno de los eventos clasificatorios del circuito europeo.

Sabía lo que hacía: los antecedentes de la turista francesa que murió tragada por una avalancha en El Chaltén.

Su trayectoria y su relación con las grandes montañas quedaron retratadas en Rise, un documental de 22 minutos estrenado en 2024 que sigue a la deportista durante su recorrido por el Freeride World Tour y en expediciones de alta montaña. También muestra su transición desde la competencia hacia proyectos más vinculados con el montañismo de exploración. El filme fue seleccionado en festivales especializados como iF3, Femmes en Montagne y Kendal Mountain Film Festival.

El Cerro Crestón, donde ocurrió la tragedia, es frecuentado por deportistas experimentados que realizan esquí de travesía, trekking glaciar y ascensos de montaña. Su ubicación remota, de difícil acceso y con fuertes pendientes, convierte cualquier emergencia en un operativo especialmente complejo. Gendarmería continúa las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias exactas del desprendimiento.

La muerte de Willmann provocó repercusión internacional en el mundo del deporte de montaña. Una deportista que había dedicado su vida a recorrer algunos de los terrenos más exigentes del planeta encontró el final de su historia en la Patagonia, en una de las regiones que más la habían convocado en los últimos meses.