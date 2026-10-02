Una letra en la nuca, una sospecha de años de su mujer y una anécdota en el programa de streaming del creador de Luzu TV terminaron en una decisión inesperada.

Tras 16 años en pareja seguía con un tatuaje de su ex, Nico Occhiato le dio una ocurrente idea y le hizo caso.

Un hombre del equipo de los “casados” que vive en Trelew aceptó la ocurrente idea que tuvo Nico Occhiato en su programa de streaming cuando se enteró, al aire y por boca de la mujer del marido chubutense, que éste llevaba hacía años un tatuaje de su ex en la piel.

Después de la propuesta que improvisó el conductor del programa Nadie Dice Nada, Sergio -el tatuado- aceptó transformar la inicial "L" que tenía impresa en la nuca aun luego de más de 16 años en pareja con otra mujer.

Y no de cualquier manera: ahora en su piel se lee “Luzu” , el nombre del exitoso canal de streaming de Nico.

De este modo, la propuesta que surgió al vuelo durante la charla telefónica entre Occiato y sus compañeros de programa con su esposa Graciela, más conocida como “Grey”, se hizo realidad.

El nuevo diseño y el proceso de reconversión fue registrado en imágenes por la mujer, luego de que tatuadores de Trelew, enterados de un caso que desde las redes tuvo importante repercusión en la ciudad de Chubut, se ofrecieron a hacer el trabajo de manera gratuita.

Una sospecha que se sostuvo durante años

Greys y Sergio llevan 16 años en pareja, siete de ellos ya casados, y tienen tres hijos. Cuando comenzó la relación, ella descubrió que él tenía una "L" tatuada en la nuca.

“Cuando le saqué la remera por primera vez”, contó en el programa entre risas.

Según relató, al preguntarle por el significado, Sergio respondía siempre que correspondía a su segundo nombre: Leonardo.

Sin embargo, Greys conocía el nombre de su expareja, Luciana, y durante años sospechó que la inicial podía estar relacionada con ella.

Encuentro revelador en el gimnasio

El giro llegó cuando Greys empezó a entrenar en un gimnasio junto a la hermana de Luciana. O “L”, como la mencionó durante toda la charla por Luzu.

Un día la propia expareja de Sergio apareció en el lugar. Cuando entró en calor haciendo ejercicio y Greys tuvo una contundente revelación.

Así quedó la "L" de Luciana en la espalda de Sergio.

En su diálogo con la mesa de Nadie Dice Nada lo contó así: "Calor va, calor viene, L se saca la remera y… ". Lo que vio no dejó lugar a dudas. En la nuca ella también tenía una letra tatuada: una "S". De Sergio, claro.

Atrapado y en silencio

Al volver a su casa, Grey esperó a su marido tranquila. Cuando llegó le hizo unos mates, y se sentó con él. Lo tenía de frente cuando le dijo: “A que no sabés lo que pasó en el gimnasio”.

Según contó, cuando terminó de escuchar su relato, Sergio se quedó en silencio. No dijo ni una palabra.

La idea al vuelo de Nico Occhiato

La historia generó sorpresa y risas en la mesa del programa.

Greys dijo que el tema está lejos de ser un conflicto en el matrimonio.

"Vuelvo a aclarar, fue a modo de anécdota y broma. Tenemos una familia consolidada con hijos y ya me había acostumbrado a ver esa L después de 16 años", resumió.

Pero a partir de esa historia que la mujer contó al aire de manera relajada y divertida, Occhiato tuvo la ocurrencia.

“Ya sé: tienen que buscar un tatuador que a la “L” le agregue un “uzu”, propuso casi como un chiste. Probablemente no imaginó que la idea sería algo más que eso.

Pero lo cierto es que Sergio aceptó. Y el cambio se puso en marcha.

Un marido “muy reservado”

Greys explicó que su marido es “muy reservado” y no suele querer aparecer públicamente, por lo que conseguir imágenes del proceso de cambio y del resultado también formó parte de una suerte de negociación.

"Con suerte me dejó filmar su nuca", le confesó a Diario Jornada.

Pero de alguna manera se las arregló y pudo subir a su cuenta de TikTok un video en el que muestra el antes, el durante y el después del tatuaje.

El primer paso de la transformación del tatuaje.

Ahora la pareja espera que las imágenes de la transformación lleguen a Nadie Dice Nada para mostrar el resultado y, eventualmente, volver a ser convocados por el programa.

Otra consecuencia de la anécdota en Luzu

La repercusión que tuvo la historia que contó por Luzu TV también tuvo otro efecto en la vida de Graciela.

Su emprendimiento gastronómico "Greys Waffles", desde cuya cuenta difundió toda la cuestión del tatuaje, empezó a ganar atención.

Lo cierto es que el tatuaje de su marido terminó como una suerte de efectiva campaña de marketing, que le trajo primero más seguidores en las redes y después, más pedidos de sus waffles..

"Le está yendo muy bien. La verdad que la gente de Trelew es increíble", resumió..