Conflicto en Desarrollo Social: UPCN inició una medida de fuerza por el pago de retroactivos y cambios de categoría

El gremio reclama que se implementen los cambios establecidos en el nuevo convenio colectivo de trabajo y que se paguen los montos adeudados desde 2025.

Los trabajadores de Desarrollo Social nucleados en UPCN iniciaron una medida de fuerza en reclamo por la aplicación del nuevo convenio colectivo de trabajo que rige para el sector y, principalmente, por el pago de los retroactivos que, según denunció el sindicato, todavía no fueron abonados. El reclamo incluye las bonificaciones, los cambios de agrupamiento y de nivel y el pago de las guardias realizadas desde que comenzó a regir el nuevo esquema.

La medida comenzó a las 14 de este miércoles 30 de septiembre y fue comunicada formalmente a la secretaría de Trabajo de la Provincia mediante una nota firmada por Fabricio Martínez, subsecretario gremial de UPCN Seccional Neuquén. El sindicato informó que los trabajadores comprendidos por el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, Ley N° 3569, llevarán adelante un quite de colaboración, retiro del lugar de trabajo y asambleas hasta obtener respuestas sobre los reclamos planteados.

Alejandra Sandoval, secretaria de Igualdad de Oportunidades de UPCN, explicó a LM Neuquén que el conflicto está directamente relacionado con la implementación del nuevo convenio colectivo, cuya nueva letra fue aprobada recientemente y adquirió fuerza de ley.

Claudio Espinoza

El punto central del reclamo, según explicó, es que el convenio establece que determinadas modificaciones deben aplicarse con retroactividad al 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, los trabajadores todavía esperan que se completen los pasos administrativos necesarios para que esos cambios puedan hacerse efectivos.

“Tenemos firmado desde que cerramos la nueva letra, desde el primero de septiembre del 2025, que los compañeros tienen que cobrar con retroactividad”, explicó Sandoval.

Entre los puntos pendientes mencionó los cambios de nivel, los cambios de agrupamiento y los pases a planta, además de las bonificaciones y otros conceptos incluidos en el nuevo convenio.

Según planteó la dirigente, una parte importante de la implementación se encuentra frenada porque todavía resta la firma de los decretos correspondientes. UPCN sostiene que esos instrumentos son necesarios para que los trabajadores puedan comenzar a percibir los beneficios derivados de la nueva normativa y, especialmente, para que se liquide la retroactividad acumulada desde septiembre del año pasado.

“Está todo parado, todo frenado. Estamos esperando hace bastante la firma de ese famoso decreto”, señaló Sandoval.

Qué reclama UPCN

En la comunicación enviada a la secretaría de Trabajo, UPCN precisó que la medida alcanza a los trabajadores comprendidos anteriormente en el CCT N° 3077 y actualmente incluidos en el nuevo CCT establecido por la Ley N° 3569.

El reclamo contempla específicamente el pago de los retroactivos correspondientes a las distintas bonificaciones, cambios de agrupamiento, cambios de nivel y guardias realizadas por los trabajadores bajo el nuevo convenio.

En sus redes sociales, el gremio también difundió el inicio de la protesta y señaló que la medida contempla tres modalidades: quite de colaboración, retiro del lugar de trabajo y asamblea. “Hasta obtener respuestas”, indicó UPCN en la publicación realizada para comunicar el conflicto.

Para UPCN, la demora se produce después de un proceso de discusión y aprobación del nuevo convenio colectivo de trabajo. Sandoval explicó que los trabajadores esperaban que, una vez que el nuevo régimen adquiriera fuerza de ley, comenzaran a instrumentarse los cambios acordados.

Sin embargo, según señaló, todavía no se concretaron los decretos que permitirían aplicar algunas de esas modificaciones.

“Estamos esperando que el gobernador firme dichos decretos para que así los trabajadores y trabajadoras puedan percibir su retroactividad desde el primero de septiembre de 2025”, sostuvo la dirigente.