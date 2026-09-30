Cutral Co: los autores del doble crimen en el barrio Nehuen Che recibieron el máximo castigo

Luego de ser declarados responsables por un jurado popular, Carlos de la Vega y Juan Canihuan conocieron la pena que cumplirán por el mortal ataque a tiros contra Nicolás Piovesan y Junior Riquelme.

La Policía de Cutral Co tuvo que hacer un gran despliegue para apresar a Carlos de la Vega y Juan Canihuan.

En una audiencia de determinación de la pena realizada este miércoles, la jueza técnica Vanesa Macedo Font impuso la pena de prisión perpetua a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan , quienes habían sido declarados culpables por un jurado popular por el homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme , cometido en la ciudad de Cutral Co.

Durante el juicio de cesura, el fiscal jefe Gastón Liotard, junto al fiscal del caso Federico Cuneo, requirió la pena de prisión perpetua para ambos condenados. La pretensión de la fiscalía se fundamentó en la declaración de responsabilidad emitida por el jurado popular y en las previsiones del Código Penal para la calificación legal del hecho, que establece como única sanción posible la pena máxima.

La jueza técnica avaló el pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y condenó a De la Vega y Canihuan a la pena de prisión perpetua.

El 14 de agosto pasado, un jurado popular declaró por unanimidad a De la Vega y a Canihuan autores penalmente responsables del doble homicidio.

Las víctimas recibieron varios impactos de bala, que comprometieron sus órganos vitales y le provocaron la muerte. Cutral Co al Instante

En su veredicto, los integrantes del jurado respaldaron la acusación fiscal y consideraron acreditados los agravantes de uso de arma de fuego y alevosía para ambos imputados, declarándolos culpables en calidad de coautores.

Destinatarios de una lluvia de balas

De acuerdo con la prueba producida por la fiscalía durante el juicio, el hecho fue cometido el 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Las víctimas, Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, circulaban a bordo de una moto cuando fueron perseguidos por un auto Volkswagen Gol en el que se desplazaban De la Vega y Canihuan. Mientras transitaban por la calle Rosembrok, los agresores efectuaron múltiples disparos de arma de fuego con la intención de quitarles la vida.

Impactos mortales

A raíz del ataque, Riquelme cayó de la moto en la intersección con la calle Agrimensor Baka tras sufrir dos impactos de bala -uno de ellos en el cuello, que le produjo una lesión vascular mortal-. Unos metros más adelante cayó Piovesan, quien recibió tres disparos por la espalda que le provocaron lesiones fatales en órganos vitales.

El doble homicidio no ocurrió en un contexto de violencia aislado. La investigación reconstruyó una serie de enfrentamientos previos entre grupos enfrentados. El 23 de agosto del año pasado, apenas tres días antes del crimen, se había registrado un primer episodio a tiros cuando uno de los acusados se acercó hasta un lugar que frecuentaban Piovesan y Riquelme y protagonizó una balacera.

Enfrentamientos permanentes

El ataque del 23 de agosto no dejó heridos. Ese mismo día se produjo otro enfrentamiento armado entre los grupos, también sin víctimas fatales. Pero la escalada continuó. 48 horas después, Piovesan y Riquelme fueron asesinados.

Tras confirmarse este miércoles la pena que deberán cumplir los dos condenados, la defensa quedó habilitada a impulsar una posible impugnación.

Otro homicidio reciente

El fallo condenatorio contra De la Vega y Canihuan se produce en un momento en que Cutral Co es escenario de una investigación por otro homicidio que causó una gran conmoción: el mortal ataque a tiros contra Walter “Gioma” Yáñez en el barrio Libertador General San Martín. Por el hecho, fue acusado un adolescente de 17 años.