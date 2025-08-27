Ordenan la captura del joven prófugo por el doble crimen de Cutral Co: su perfil

El joven permanece prófugo. Está sospechado de ser uno de los tiradores en el doble homicidio de Junior Riquelme y Nicolás Piovesán, en Cutral Co.

La Justicia de Cutral Co ordenó la captura de Carlos Andrés de la Vega , un joven de 22 años sospechado de ser uno de los autores del doble homicidio ocurrido durante la madrugada del martes en el barrio Nehuen Che. La investigación avanza con rapidez y ya hay una persona detenida, mientras continúa la búsqueda de quien sería el otro tirador.

El crimen sacudió a la comunidad local de Cutral Co. Junior Riquelme, de 18 años, y Nicolás Piovesán , de apenas 16, fueron asesinados a balazos en plena vía pública. Según los primeros datos recolectados, el ataque fue ejecutado desde un vehículo Volkswagen Gol oscuro, en el que se desplazaban al menos dos personas.

Carlos Andrés de la Vega es uno de los presuntos atacantes y sería quien conducía el vehículo secuestrado, tanto es así que en un allanamiento posterior la Policía lo encontró en la casa de una hermana, informaron fuentes policiales a LMNeuquén.

SFP Cutral Co policia (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

La descripción física difundida por las autoridades indica que mide 1,70 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, con cabello y ojos oscuros. La Policía viralizó una publicación en las redes para que la gente coopere con la búsqueda y aporte datos certeros de su paradero, en tanto despliega otras diligencias para dar con su ubicación y detenerlo. Por el momento permanece prófugo.

Por otro lado, hay otro joven detenido. Diversos testimonios recogidos en la causa lo ubican como el segundo ocupante del auto desde el cual se perpetró el ataque. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre su implicancia directa, se sospecha que habría participado activamente en el crimen.

Con este avance, la hipótesis principal de la fiscalía es que ambos jóvenes sospechados fueron quienes actuaron de manera coordinada para ejecutar el ataque que terminó con la vida de Riquelme y Piovesán. Las causas del enfrentamiento todavía no han sido esclarecidas, aunque no se descarta que haya sido un ajuste.

buscado- adolescentes- muertos- Cutral Co-

Hubo más de 20 disparos

"Podrían haber sido los dos tiradores. En el lugar, se encontraron vainas servidas calibre 9 mm y 22. Hubo más de 20 disparos", señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que trabaja con apoyo de la Policía provincial. De allí emanó la orden de captura. Testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y peritajes balísticos son parte de las pruebas que se analizan para reconstruir la secuencia del ataque.

Mientras tanto, el barrio Nehuen Che permanece consternado. La violencia con la que se cometió el doble crimen encendió las alarmas entre los vecinos, que reclaman justicia. "Víctimas y victimarios son del mismo barrio, probablemente de grupos contrarios. Las víctimas habrían atacado con anterioridad a los sospechosos, en un intercambio de disparos en otro sector del barrio", se indicó. Esa es una hipótesis. Aunque también existe la línea de investigación que abona la teoría de un posible ajuste vinculado a la venta de drogas.

cutral co jovenes victimas

El informe de autopsia

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la autopsia permitió descartar otras lesiones. "De acuerdo a los resultados preliminares de autopsia que requirieron el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Gabriela Macaya al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, los adolescentes Junior Riquelme y Nicolás Piovesan fallecieron como consecuencia de disparos de arma de fuego".

Por un lado, en el cuerpo de Riquelme, se hallaron tres heridas por proyectil de arma de fuego, con orificios de entrada y sin orificios de salida. "Los tres fueron en la zona de la espalda, y uno de estos resultó mortal: le lesionó los pulmones, el diafragma, el corazón y el bazo", indicaron.

En el caso de Piovesan, el informe indicó que "tuvo dos heridas por proyectiles de arma de fuego. Una lesión vascular en el cuello, que le ingresó por el lateral izquierdo, con orificio de salida, resultó mortal".

Qué se sabe de los asesinatos

Los disparos comenzaron a las 2 de la madrugada y los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. Inmediatamente acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Nehuen Che.

El comisario Pedro Güento, Subdirector de Seguridad de Cutral Co, relató ayer a LMNeuquén que al llegar los efectivos por calle Rosenbrock observaron a "dos personas caídas" y solicitaron una ambulancia de inmediato. Aunque los dos adolescentes ya se encontraban sin vida, tendidos sobre la calle.

Cuando personal de Criminalística llegó al lugar, ubicó que en la calle Agrimensor Baka había más de 20 vainas de diferentes calibres. El comisario dijo que no encontraron vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento. En cambio, aseguró que "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado".

En cuanto al móvil de los asesinatos, que aún no se conoce, solo se supo que Riquelme "tenía antecedentes judiciales y penales".

En el marco de la investigación en busca de los responsables, durante la jornada del martes, la fiscalía local y la Policía realizaron cinco allanamientos.