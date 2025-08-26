Buscan a los autores del asesinato de los adolescentes de Cutral Co: qué se sabe

Avanza la investigación por el asesinato de los adolescentes Junior Riquelme y Nicolás Piovesan que ocurrió poco después de las dos de la madrugada de este martes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. Se realizaron cinco allanamientos y encontraron elementos importantes para esclarecer la causa.

A uno de los adolescentes lo encontraron muerto con tres heridas de bala en la espalda y al otro, a una cuadra de distancia, con un disparo en el cuello y en intercostal izquierdo. Al parecer uno trataba de escapar hacia la zona del centro y el otro en sentido contrario hacia las bardas en la calle Agrimensor BaKa, donde termina el asfalto termina y hay un banco de tierra.

"En base a lo que se trabajó desde hoy a la madrugada hasta cerca del mediodía, se realizaron cinco diligencias de allanamientos, medidas orientadas hacia la investigación hacia el/los autores que todavía no fueron demorados ni detenidos. Aunque, de los allanamientos, lo más relevante es que en uno que se realizó en el barrio Cono de Seguridad", señaló el comisario Pedro Güento, Subdirector de Seguridad de Cutral Co, a LMNeuquén.

SFP Cutral Co policia (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Qué secuestraron en los allanamientos de Cutral Co

Puntualizó que en ese barrio de la ciudad de Cutral Co se procedió al secuestro de un vehículo Volkswagen Gol negro. Indicó que, conforme a la información recabada, tendría cierta relación con el hecho. "Dentro del vehículo se secuestró una vaina calibre de 22 y un cartucho calibre 12. Después se realizó otro allanamiento en la casa ubicada en la esquina donde fue el homicidio, en Rosenbrock y Agrimensor Baka, donde se secuestraron dos cartuchos de escopeta y un cartucho 22 largo", detalló.

SFP Cutral Co transito.JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, al frente de ese domicilio, cerca de donde se encontró el arma de fabricación casera, comunmente denominada tumbadera, se hizo un rastreo y se encontró una mochila negra. En su interior había un revólver calibre 32 largo con 6 cartuchos en el cargador y otros 15 en la mochila.

Habían encontrado cerca de uno de los cuerpos un asiento de moto, durante la madrugada, pero con el paso de las horas dieron con el resto del vehículo.

El comisario contó que “hay una hay una costumbre, por así llamarlo, acá en Cutral Co. Nos pasa con los accidentes de tránsito. Por ejemplo: derrapa una moto y cuando llega el personal la moto ya no está. Está lesionado nada más. Los mismos vecinos la guardan para para que no se la secuestren, no sé”. Y agregó: “Esta no fue la excepción porque creemos que fue el algún vecino que la guardó y la volvió a sacar después. Así dimos con la moto a la que le faltaba el asiento”.

Qué se sabe de los asesinatos

Los disparos comenzaron a las 2 de la madrugada y los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. Inmediatamente acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Nehuen Che.

Güento relató que al llegar por calle Rosenbrock los efectivos observaron a "dos personas caídas" y solicitaron una ambulancia de inmediato. Aunque los dos adolescentes ya se encontraban sin vida, tendidos sobre la calle. Aseguró que el médico policial fue quien constató que ambos presentaban lesiones compatibles con armas de fuego.