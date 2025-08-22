Brutal asesinato: estranguló su papá y ocultó el cuerpo en un freezer durante una semana

Cuando la policía llegó a la vivienda se encontró con la escalofriante escena. Las contradicciones del joven que terminaron con una cruda confesión.

Un escalofriante crimen fue descubierto en las últimas horas tras el alerta de un joven, hijo de un hombre de 65 años, a quien hallaron muerto en el interior de un freezer.

Fuentes policiales confirmaron que un carpintero fue asesinado en Resistencia, Chaco. Según se reportó, el principal sospechoso es su hijo de 27 años, quien lo habría ahorcado tras una discusión. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la casa tras permanecer escondido por casi una semana.

La desaparición de Rogelio Gauna, el hombre asesinado, fue reportada por su otro hijo, quien llevaba varios días sin poder comunicarse con él. Al ingresar a la casa, los policías se encontraron con la macabra escena.

Según informó TN, tras ser demorado en la casa ubicada en el barrio Vélez Sarsfield de la capital chaqueña por dar declaraciones contradictorias, Marcos Gauna confesó el crimen.

Uno de los factores que despertó la sospecha de las autoridades fue que Marcos, dio distintas versiones sobre el paradero de su padre a distintas personas. Además, se mostraba nervioso y la casa emanaba un olor nauseabundo. Al ser confrontado por los oficiales, primero se negó, pero no tardó en confesar.

Detención homicidio Chaco

El acusado tenía problemas de consumo de droga

El joven que confesó el crimen sufría de adicción y de acuerdo a declaraciones de fuentes judiciales a Infobae, solía pedirle dinero a su padre, además vendía objetos del hogar para sostener su consumo. La fiscal a cargo de la investigación, Candela Valdez, ordenó su detención por homicidio.

El asesinato ocurrió el pasado 14 de agosto. Según confirmaron las mismas fuentes, el Rogelio Gauna había cobrado su jubilación ese mismo día. La sospecha de la Justicia es que los dos discutieron luego de que el hombre se negara a darle dinero para comprar drogas.

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso pericias y medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias del asesinato.

patricidio chaco (1)

La novia del imputado también está demorada, aunque por el momento no hay sospechas firmes en su contra. En los mensajes que intercambió con Gauna, él le decía sentirse triste porque su padre se había ido “de viaje”.

En el operativo trabajó personal del Gabinete Científico, bomberos, el Departamento de Cibercrimen, y el Móvil Tanatológico que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

Los primeros resultados del proceso determinaron que la muerte del hombre ocurrió entre cinco y seis días antes del hallazgo. Además, no encontraron marcas de sogas ni de otros objetos, por lo que se presume que lo estranguló manualmente.

Terrorífico asesinato en Chaco: qué dijo el hermano del acusado

Fernando Gauna, hijo mayor del carpintero y quien radicó la denuncia por su desaparición, aseguró que su hermano ya había mostrado actitudes violentas en el pasado.

“Perdió su familia por la droga, decía que quería matar a gente, se agarraba con los vecinos, quería pelear todo el tiempo. La droga lo llevó por mal camino", sostuvo el hombre, que vive en la casa contigua a la vivienda donde ocurrió el crimen.

Y lamentó: “Él pidió ayuda, se lo ayudó, salió bien. A poco tiempo volvió a caer, pero ya era por cosa de él. No tenía voluntad propia para salir de eso”.

También detalló que el acusado estuvo dos veces internado por su adicción a la cocaína y que robaba. En declaraciones al Noticiero Nueve de Chaco, reconstruyó que él le dijo que su padre “había viajado al interior a hacer unos trabajos” el jueves por la mañana. Sin embargo, tras varios días sin noticias, comenzó a sospechar.