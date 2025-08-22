Con descuentos, Caviahue reabre sus pistas de esquí el fin de semana

Las nevadas permitieron recuperar el óptimo estado de las pistas. Quiénes se benefician con las promociones.

El Cerro Caviahue Ski Resort anunció la reapertura de su centro de esquí este sábado 23 de agosto, tras las nevadas pronosticadas que permitieron recuperar óptimas condiciones en la montaña. La novedad devuelve la posibilidad de disfrutar de las pistas y los medios de elevación.

Desde el centro de esquí expresaron el agradecimiento a la comunidad de Caviahue y a los visitantes por la paciencia y el acompañamiento durante la espera. “Ahora sí, la montaña vuelve a estar lista para que vivamos juntos la magia del invierno”, destacaron.

Caviahue se presenta como una experiencia invernal integral. Además de la propuesta de esquí y snowboard, se ofrecen excursiones en motos de nieve, caminatas con raquetas, termas en Copahue con el producto “ Termas Nieve ”, alojamiento en cabañas familiares, gastronomía regional y guardería infantil para los más pequeños.

image

Descuentos en Caviahue

Un aspecto destacado es la vigencia del 50% de descuento para residentes del Norte Neuquino, un beneficio destinado a los habitantes de Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, El Huecú, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos.

Para acceder al mismo, se debe presentar el DNI que acredite edad y domicilio en alguna de esas localidades.

El centro de esquí cuenta con 12 medios de elevación y 22 pistas distribuidas en 325 hectáreas de superficie esquiable. Entre sus servicios, dispone de dos “Carpet Lift”, cintas transportadoras diseñadas para que los principiantes puedan acceder de manera más sencilla a sus primeras bajadas.

image

Toda la información actualizada sobre pistas y medios de elevación se encuentra disponible en el sitio web oficial: www.caviahue.com

Fiesta de la Nieve en Caviahue

La semana pasada, en Caviahue se realizó la popular fiesta provincial en la nieve, conocida como Avalancha.

La celebración se llevóa cabo el sábado 16 de agosto en inmediaciones al Centro de Convenciones de la localidad. La entrada fue libre y gratuita para facilitar la participación de todos los interesados. Hubo gastronomía, cerveza artesanal, barra y cotillón, además de DJ Set, bandas en vivo y una gran puesta escénica.

El destino ofrece una propuesta turística innovadora: la posibilidad de visitar las termas de Copahue en pleno invierno y disfrutar de una experiencia de bienestar, que se ve enriquecida por la posibilidad de acceder a masajes, mascarillas faciales con algas y combos especiales para grupos familiares.

Distinción

En 2024, Caviahue-Copahue fue distinguida por la Organización Mundial del Turismo como la localidad más linda del mundo y solo hay que llegar al lugar para comprender por qué accedió a tal distinción a nivel internacional. El destino ofrece postales únicas como el Salto del Agrio, el puente de piedra -una formación natural- y el circuito de las cascadas inmerso en el bosque de araucarias araucanas, con el plus de estar inserto en un parque provincial y al pie del volcán Copahue.