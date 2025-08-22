Entre el MPN y La Neuquinidad, cuál será el futuro de Osvaldo Llancafilo

El diputado nacional habló de su actual tarea en el Congreso Nacional, pero se refirió a lo que pasará después del 10 de diciembre cuando deje la banca.

El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino , Osvaldo Llancafilo , se refirió al futuro del partido provincial e indicó que, después de terminar su mandato como legislador, buscará trabajar por "la reconstrucción del MPN ". A su vez, señaló que para estas elecciones nacionales apoyará a los candidatos de La Neuquinidad , el espacio político del gobernador Rolando Figueroa.

"Hace tiempo venimos generando una masa crítica que tiene que ver con la renovación del MPN y de sus ideas, hay que pasar de un partido analógico a uno digital porque los partidos, no solo el MPN, están en una crisis profunda", señaló LLancafilo en declaraciones a Bajá La Data, que se emite en el streaming de LM PLay .

El legislador indicó que después del 10 de diciembre volverá a Neuquén y que su objetivo será recuperar al partido provincial. "Mi tarea era terminar la gestión que comenzó Rolando Figueroa como diputado nacional, y estoy en el camino de volver a trabajar en la reconstrucción del MPN", dijo y aclaró que en la actualidad su compromiso está en "la campaña de la Neuquinidad porque estoy convencido de que, por ejemplo, no queremos que a nivel nacional administren nuestra caja previsional".

Recorte 2 de Llancafilo- BLD

Sobre este tema, recordó que el gobernador solicitó que propiedades inmuebles ociosas de Nación se entreguen a Neuquén en parte de pago por la deuda que el estado nacional mantiene con la provincia. "No queremos que Nación venga a quedarse con nuestra caja de jubilaciones, porque el sistema que administra hace 30 años que está quebrado cuando nosotros tenemos una caja saneada", advirtió.

La pelea de Llancafilo en el Congreso

LLancafilo se refirió también a las últimas leyes que trató el Congreso de la Nación, como la emergencia por discapacidad y el aumento a los jubilados. "Yo no me presto al juego ni de un lado ni del otro de la grieta, acompañé la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad, el anuncio del vocero presidencial llegó tarde en ese tema", dijo e indicó que respecto de la norma que establecía un incremento de las jubilaciones (que no consiguió sancionarse) también acompañó.

"Hubo dos votos que nos faltaron, creo que acá el gobierno se equivoca porque no afecta el déficit fiscal, nada tiene que ver lo que dice el gobierno de lo que señala la oficina de análisis fiscal del Congreso. Sí debo decir que pone en riesgo fiscal la moratoria, pero no el bono ni el aumento", señaló.

camara diputados congreso

Respecto al caso $Libra sostuvo estar de acuerdo "en el fondo de la cuestión, se tiene que investigar, pero nunca se pudieron poner de acuerdo en quién preside la comisión". Recordó que el gobierno nacional anterior tuvo la posibilidad de conformar una comisión con el caso Boudou, pero ahora hay una diferencia: "El oficialismo no tiene mayoría, estaban todas las herramientas dadas, pero no se pueden poner de acuerdo en la presidencia de la comisión, yo le daría la presidencia al oficialismo, porque lo importante es que se investigue. Es grave lo que pasó con $Libra, tiene que ser investigado y debemos interpelar funcionarios, pero hagamos las cosas bien", afirmó.

Contra el proyecto de reparto de ATN y del impuesto a los combustibles

LLancafilo sorprendió al afirmar que no avaló el tratamiento del proyecto de distribución de los ATN ni el de los impuestos a los combustibles, pese a que eran dos iniciativas impulsadas por los gobernadores. "Tengo un diálogo muy fluido con el gobernador Rolando Figueroa, él estuvo de acuerdo en acompañar la emergencia por discapacidad y la insistencia a la ley que daba el incremento a los jubilados", dijo y aclaró: "También en que lo de los ATN y combustibles líquidos no acompañemos el proyecto tal cual está".

Al ser consultado por las razones, explicó que lo que se acordó en ese proyecto fue redistribuir los ATN, pero "lo que no se resolvió es la metodología y eso se tenía que debatir".

Embed - Bajá la data LMPlayTV on Instagram: " El diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, pasó por #BajáLaData y habló de su vínculo con el gobernador de la provincia y la postura, en conjunto, por los Aportes del Tesoro Nacional. La buena info se comparte." View this post on Instagram A post shared by Bajá la data LMPlayTV (@bajaladatastream)

"Lo que consideramos es que los de los impuestos a los combustibles debe ser atado a lo que se consume en la provincia de Neuquén y no el reparto que se quiere hacer por coparticipación", señaló. "Lo que Neuquén aporta es más y eso nos perjudica. Por eso preferimos que el presidente vete esa ley y que después se discuta una mejor estrategia", enfatizó.