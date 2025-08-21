Encontraron muertas a dos trillizas de 72 años: sospechaban de un crimen pero la investigación dio un giro

Una de las hijas fue quien descubrió que estaban fallecidas en el interior de su casa, y advirtió sobre unas marcas en sus cuerpos. La revelación de la policía.

Las trillizas de Rosario fueron halladas sin vida y con golpes en distintas partes del cuerpo. En la casa no había faltantes, por lo que descartan el robo como móvil del crimen.

Gran conmoción ocasionó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres de 72 años , que eran trillizas. En un primer momento se sospechaba que habían sido asesinada a golpes en el interior de su propia casa. La policía investiga el trágico hecho y confirmaron que una tercera hermana logró sobrevivir.

Fuentes policiales revelaron que los cuerpos fueron encontrados en una vivienda, una de ellas estaba en el baño y la otra en la habitación, en medio de un desorden generalizado. Se presume que llevaban más de 24 horas fallecidas.

Ocurrió en la ciudad de Rosario, en el barrio Abasto. Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen y Agueda Josefina Daban , trillizas junto con otro hermano, quien reside en otra zona de la ciudad.

Las primeras actuaciones se realizaron ante la sospecha de que podrían haber sido asesinadas, pero luego de la intervención de peritos y médicos forenses, la investigación dio un giro: se presume que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

hermanas asesinadas

María del Carmen y Aída fueron encontradas sin vida por la hija de una de ellas, quien fue al domicilio porque no contestaban los teléfonos. Además indicó que notó desorden en el interior del departamento y que los cuerpos tenían marcas parecidas a moretones, y dio aviso urgente a la Policía, que llevó a cabo un operativo bajo las solicitudes de la unidad fiscal de Homicidios Dolosos de turno.

Pero los médicos forenses establecieron que las manchas de la piel de los cuerpos se debían a esa situación. Ahora el fiscal Walter Jurado quedó a cargo de la investigación del hecho, que conmocionó a los vecinos de ese humilde barrio. Pero se conoció que la Policía observó que una hornalla de la cocina estaba encendida, las ventanas estaban cerradas y el calefón estaba apagado.

Violentas muertes en Rosario

A principios del mes de julio, un violento tiroteo mató un menor de 13 años e hirió a otro nene de 8 años en la ciudad de Rosario. Fuentes policiales informaron que la balacera ocurrió en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo, en el extremo sudoeste de la ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Juan Cruz Osuna, quien al momento del ataque se encontraba con su primo T. O. Ambos estaban en el living comedor con un celular mirando videos en TikTok, de acuerdo a los primeros testimonios recolectados en la investigación que lleva adelante la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro.

Policía de Santa Fe La violencia no para de crecer en Rosario donde, según el informe del Observatorio de Seguridad Pública hasta el mes de marzo de 2025 fueron 37 los homicidios.

Los peritos forenses del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones que trabajaron en la escena del crimensecuestraron siete vainas servidas que serán enviadas a analizar. Las víctimas, de inmediato, fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en un auto particular.

Juan Cruz falleció en el centro de salud como consecuencia de heridas de arma de fuego en el tórax, piernas y brazo izquierdo, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

En tanto, su primo fue derivado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un impacto de bala en el cráneo y otro en la pierna derecha. Según el diagnóstico de los médicos, el proyectil quedó alojado en la cabeza, precisaron.