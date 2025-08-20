Horror: se conoció el impactante y nuevo hallazgo en la casa del asesino serial

El Equipo Argentino de Antropología Forense dio a conocer detalles de la investigación. En la vivienda ya encontraron restos de dos personas que estaban desaparecidas.

La investigación sobre Matías Jurado, acusado de varios homicidios en Jujuy continúa, y cada vez se conocen datos más escalofriantes que confirmarían que se trata de un asesino serial.

En las últimas horas se conocieron nuevos avances con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) . Los peritos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) habían recolectado elementos en la vivienda del sospechoso, pero su análisis se encontraba demorado hasta contar con el apoyo especializado.

Los primeros resultados de los estudios forenses comienzan a conocerse y marcan un paso clave en la causa. Durante las primeras inspecciones, los arqueólogos forenses confirmaron que varios de los elementos recolectados correspondían a restos óseos calcinados .

Según el fiscal Guillermo Beller, esta categorización permitirá iniciar la búsqueda de ADN en las piezas recuperadas, con el objetivo de cotejarlo con las muestras de familiares de personas desaparecidas, posibles víctimas del acusado.

asesino serial jujuy (2)

Hasta el momento, se logró identificar a Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25), quienes fallecieron bajo circunstancias que involucran a Jurado. Sin embargo, continúan las dudas sobre su posible participación en las desapariciones de Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60) y Juan José Ponce (51).

Excavaciones en el patio de la vivienda

El equipo de antropólogos inició excavaciones en seis sectores delimitados en el patio de la casa del acusado. Las áreas fueron definidas mediante estudios de georadar realizados por Gendarmería Nacional. Los trabajos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y contaron con el apoyo del gabinete de Criminalística del MPA. Se estima que las tareas se extenderán, concentradas exclusivamente en el exterior de la vivienda.

“Serán en el patio puntualmente, porque dentro de la casa ya se completó el trabajo que había que realizar”, explicó Beller, al tiempo que destacó que las seis marcaciones indican las zonas donde se esperan hallazgos relevantes. Durante las inspecciones iniciales, se encontraron fragmentos óseos calcinados y varias herramientas de corte, como sierras y serruchos, algunas ocultas entre los muros de la propiedad.

asesino serial jujuy En Jujuy, el equipo forense inició excavaciones en el patio de la vivienda de Matías Jurado, presunto asesino serial.

El fiscal no descartó la posibilidad de ampliar las diligencias a otros lugares, aunque indicó que algunas zonas como la finca El Pongo, fueron descartadas tras considerar que el tiempo transcurrido y la acumulación de basura dificultaban resultados positivos.

Ampliación de la imputación y situación judicial

Matías Jurado, de 37 años, permanece en prisión preventiva en el penal de Gorriti. Inicialmente fue acusado por el homicidio de Jorge Anachuri, pero el hallazgo de ADN positivo de Sergio Sosa entre los restos recuperados permitirá sumar nuevos cargos por homicidio agravado.

El fiscal Beller informó que ya se solicitó una audiencia imputativa, en la que Jurado podrá declarar nuevamente o abstenerse. Mientras tanto, continuará bajo prisión preventiva durante el período previsto de investigación, que se estima en cuatro meses, aunque este lapso podría extenderse según el desarrollo de las diligencias.

El avance de la causa del asesino serial refleja un trabajo coordinado entre peritos, arqueólogos forenses y el equipo del MPA. Cada nuevo hallazgo aporta información clave para reconstruir los hechos y confirmar la identidad de las víctimas, consolidando el proceso judicial contra el acusado.