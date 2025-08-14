Asesino serial en Jujuy: confirma el fiscal que restos pertenecen a dos hombres desaparecidos

La Justicia avanza en la investigación de los macabros crímenes. El fiscal reveló que el asesino le escribió una carta.

Un macabro hallazgo encendió las alarmas de todos, al conocerse que las desapariciones de cinco hombres podrían estar relacionadas a un asesino serial . Se trata de Matías Jurado, quien se encuentra detenido por ser el presunto asesino de estas personas.

En una conferencia de prensa , el fiscal regional de Jujuy, Guillermo Beller dio a conocer detalles de los avances de la investigación, y confirmó que parte de los restos humanos encontrados en la casa de Jurado pertenecen a dos de los cinco hombres denunciados como desaparecidos.

"Tuvimos antes de lo que esperábamos los primeros dos resultados", indicó. Y aseveró que los restos pertenecen a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa. "Ahora sí ya tenemos su ADN en el lugar de los hechos. Entendemos que es significativo para la causa" , sostuvo el fiscal.

Con esta nueva evidencia, la Justicia puede formalizar los cargos de homicidio agravado contra Matías Jurado, aunque no se descarta que en los próximos días se amplíen las imputaciones, debido a la gravedad de los hechos.

Excavaciones en la casa del asesino serial

En la misma conferencia, el represente del Ministerio Público Fiscal reveló un nuevo avance clave en la investigación. En los próximos días, se avanzará con las excavaciones en la casa de Jurado. El operativo contará con la colaboración de un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, considerado entre los mejores del mundo.

"Son ellos quienes analizan si el primer día hacen tareas de campo, si se acomodan y empiezan el martes, si va a ser durante la semana. También depende de las condiciones climáticas, si llueve o no, o sea, que puntualmente es algo que lo deciden ellos", explicó sobre el trabajo que se realizará.

Ya trabajaron en el lugar un entomólogo (especialista en insectos en restos óseos) y personal de Gendarmería con un georadar, un instrumento único en el país que permite detectar movimientos recientes en el suelo y localizar elementos extraños hasta dos metros y medio de profundidad.

"La idea es ir haciendo la marcación, para que cuando llegue el equipo profesional, comenzar con las excavaciones, poder ver cuáles son las zonas que nos han marcado que pueden tener alguno de estos elementos", concluyó Beller.

Jurado escribió una carta en la que pide una reunión con el fiscal a cargo del caso

Desde la sala de prensa del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal reveló que recibió una carta proveniente de Matías Jurado. "En el día de la fecha llegó una carta de él pidiendo personalmente hablar conmigo en el penal. Nos enteramos hace horas. Por supuesto que vamos a acceder, entendemos que en principio va a ser el día viernes", señaló.

Beller respondió la invitación y adelantó que concurrirá a la reunión, con la esperanza de poder conocer ya sea motivaciones del presunto homicida serial o bien atender algún reclamo en relación a su reclusión que pudiera tener Jurado.

El presunto asesino serial se encuentra alojado en el pabellón Nº 4 de la cárcel ubicada en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.