Tras la nueva avalancha que sacudió a Nepal, los científicos alertan sobre nuevas catástrofes

Se volvió a registrar un impactante alud que dejó muertos y desaparecidos, luego de aquella avalancha que ocasionó 1.500 muertos un mes atrás.

Las intensas condiciones climáticas y el mal tiempo han dificultado la llegada de los equipos de rescate a la zona.

Este lunes otra impactante avalancha golpeó a Nepal , a tan solo un mes del devastador alud que golpeó a la zona. Las autoridades locales confirmaron que al menos cuatro personas murieron y 12 continúan desaparecidas tras un trágico alud que sepultó el campamento base del pico Himlung (7.126 m) en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. Pero los especialistas advierten que podrían producirse más eventos similares.

Las intensas condiciones climáticas y el mal tiempo han dificultado la llegada de los equipos de rescate a la zona, tras la avalancha que ocurrió hace 48 horas mientras Nepal registraba lluvias desde el jueves y nevadas en la región norte.

Este grave fenómeno ocurre mientras Nepal aún se recupera del devastador alud que se registro a fines de agosto, que arrasó con varias aldeas y dejaron más de 1.500 muertos y cerca de 6.000 desaparecidos.

Aunque las imágenes resultan impactantes, expertos señalan que no se trató de un evento meteorológico extremo aislado, sino de una catástrofe anunciada. Pese a que los especialistas evitan atribuir un episodio individual exclusivamente al cambio climático, existen factores preocupantes.

En primer lugar, respecto al alud que azotó al país asiático un mes atrás, los expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montaña sostienen que "no había lago en el punto donde comenzó el desastre. Lo que colapsó fue una parte de la montaña",descartando así que haya ocurrido un GOLF (inundaciones provocadas por el vaciamiento repentino de un lago glaciar).

La advertencia por nuevas avalanchas

Por otro lado, según el informe del grupo World Water Attribution (WWA), e la catástrofe no es el resultado de un episodio meteorológico extremo, sino de una "combinación de factores" determinados.

Aún así, el calentamiento global ha estado debilitando la estructura de la montaña durante décadas, lo que está acelerando el retroceso de los glaciares del Himalaya y favoreciendo tanto la formación y expansión de lagos glaciares como la inestabilidad de algunas pendientes.

De hecho, el análisis de imágenes satelitales mostró movimientos de hasta unos 30 centímetros durante las semanas previas al colapso.

La región ha sufrido "cambios fundamentales e irreversibles", destacó uno de sus autores, el hidrólogo Walter Immerzeel, de la neerlandesa Universidad de Utrecht, y agregó que el retroceso de los glaciares y del permafrost -la capa del suelo que permanece congelada- comprometió la estabilidad de la montaña.

Una revisión publicada este año en la revista npj Natural Hazards advierte que el fenómeno incrementa la exposición a avalanchas de hielo, desprendimientos de roca y GLOF.

Cabe recordar que los meses de julio y agosto de 2026 marcaron temperaturas récord en la región, exacerbando la inestabilidad del terreno.

La investigación sobre este fenómeno continúa.La roca de esa región está intensamente fracturada y parte de las pendientes de gran altura permanece cohesionada por permafrost, con agua, tierra y roca que durante largos períodos de décadas estuvieron congelados.

Qué se sabe sobre los muertos y desaparecidos por el alud

Respecto al alud ocurrido este lunes, El secretario general de la Asociación de Montañismo de Nepal, Rajendra Lama, dijo a la agencia EFE que dos cuerpos fueron recuperados en la noche del domingo y otros dos en la mañana del lunes.

Al menos seis nepalíes que se encontraban en el campamento base están desaparecidos. “Estamos absolutamente devastados”, declaró Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays, la empresa que organiza la expedición. CNN.

Las autoridades nepalíes advirtieron que 49 de los 77 distritos del país podrían sufrir inundaciones súbitas. Más de la mitad de esas zonas enfrenta un riesgo alto debido al aumento del caudal de los principales ríos y sus afluentes.