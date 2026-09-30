Las imágenes del terror en pleno vuelo: "Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes"

Momentos de desesperación se vivieron en un vuelo comercial. El piloto fue apuñalado y el avión hizo un aterrizaje de emergencia en medio del caos.

El copiloto apuñaló al piloto dentro de la cabina e intentó estrellar la aeronave con los pasajeros a bordo.

Un avión comercial que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel debió interrumpir su trayecto este miércoles. Hubo gritos, momentos de desesperación y un piloto terminó herido. Las autoridades israelíes hablan de un atentado terrorista.

El incidente generó momentos de pánico en el aire cuando la aeronave que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv, tuvo que concretar un aterrizaje de emergencia en la base aeroportuaria de Tabuk, ubicada en Arabia Saudita. En el vuelo FZ 1073, operado por la aerolínea de bajo costo FlyDubai con un Boeing 737 Max 8, transportaba a unas 180 personas.

De acuerdo a lo que se conoció en un primer momento, el copiloto apuñaló al piloto dentro de la cabina e intentó estrellar la aeronave con los pasajeros a bordo. La intervención de un grupo de viajeros israelíes fue vital, ya que irrumpieron y redujeron al agresor.

Israel confirmó un atentado terrorista

En las últimas horas, las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado y, según reveló el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir: "Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes", dijo.

Los pasajeros lograron grabar el momento en el que atendieron al piloto del avión de Flydubai, viéndose manchas de sangre y dos personas tendidas en el suelo. "Escuchamos gritos en el avión. Después (los pasajeros) abrieron la puerta de la cabina y vimos sangre. Alguien apuñaló al piloto con un cuchillo pequeño", relató una mujer en declaraciones al diario israelí Ynet.

El vuelo FZ 1073, que había partido del Aeropuerto Internacional de Dubái a las 7:05 de la mañana con destino al Aeropuerto Ben Gurión, transmitió el código 7700 -señal internacional de emergencia general- aproximadamente noventa minutos después del despegue.

Minutos más tarde se activó el código 7500, utilizado para indicar interferencia ilícita a bordo, lo que disparó las alarmas de un posible secuestro. El hecho generó preocupación por la posibilidad de un atentado y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, aterrizó de manera segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo, informó la aerolínea.

Un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que "se evitó por poco una catástrofe mayor". El primer ministro Benjamin Netanyahu había convocado una reunión de seguridad con funcionarios de defensa, según reveló el mismo medio.

Medios israelíes informan que los servicios de inteligencia locales, el Mossad y el Shin Bet, participan en la investigación del hecho e interrogarán a los pasajeros cuando puedan regresar a Israel.

Actualmente, se encuentran varados en Tabuk, en Arabia, cerca de la ciudad israelí de Eilat, a orillas del Mar Rojo. El piloto y el copiloto se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital local.

"El piloto intentó suicidarse con nosotros"

Uri, un pasajero, contó al sitio israelí Walla que, según tiene entendido, "el piloto intentó suicidarse con nosotros". "Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar el avión", aclaró.

Un video que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudí por un "incidente" relatan cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: "Nos han atacado y hemos controlado al terrorista".

"Nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara. "Este fue el que intentó apuñalarnos", añaden señalando a uno de ellos.

One of the passengers from Flydubai flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv confirms the passengers have overpowered the hijacker.



According to reports, the hijacker one of the pilots. He stabbed his co-pilot with the intention of crashing the plane into the ground. pic.twitter.com/ntmB90x0GQ — Maccabee Task Force (@MacTaskForce) September 30, 2026

Algunos pasajeros contaron al canal israelí Channel 12 que escucharon gritos en la parte delantera del avión y sintieron un descenso brusco antes del aterrizaje en Arabia Saudita. Tras la llegada a Tabuk, fuerzas de seguridad saudíes rodearon la aeronave.

Las autoridades investigaban lo ocurrido a bordo del vuelo, incluyendo la identidad y los antecedentes del piloto que presuntamente apuñaló al otro.

La ministra de Transportes, Miri Regev, solicitó al Shin Bet que suspenda todos los vuelos de Flydubai que entren y salgan a suelo israelí ya que, según reveló Jerusalem Post, el agresor sería oriundo de Omán.