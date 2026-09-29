"No podemos detenerla": el tajante mensaje de Trump a los dueños de la IA

Mientras los líderes de Silicon Valley pedían cautela, el presidente de Estados Unidos almorzó con ellos tras lanzar un sistema propio y redobló la apuesta en la carrera tecnológica.

Donald Trump presentó este martes el portal America.gov , una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reunir en un solo lugar los trámites administrativos del gobierno federal de los Estados Unidos , desde la solicitud de pasaportes hasta otros servicios de las agencias gubernamentales.

El lanzamiento fue acompañado de una declaración que sintetiza la postura del presidente sobre el debate que domina el mundo tecnológico desde hace semanas: "Este es otro ejemplo de por qué jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial. No podemos detenerla ", afirmó Trump.

El anuncio llegó pocas horas antes de que el mandatario convocara a un almuerzo en la Casa Blanca a los ejecutivos más influyentes del sector de la inteligencia artificial: Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella, Jensen Huang y Dario Amodei. La reunión se realizó en medio de crecientes llamados del Congreso a reforzar la supervisión de la industria y en directo contraste con las posiciones de varios de los propios asistentes, que hace apenas semanas habían pedido públicamente desacelerar el ritmo de desarrollo.

La contradicción no es menor. Amodei había publicado un ensayo de 3.800 palabras proponiendo ralentizar el desarrollo de la IA, y había recibido el apoyo de Sam Altman, de OpenAI, y de Elon Musk, quien resumió su respaldo en una frase: "Dario tiene razón". Esta semana, los mismos ejecutivos que pedían frenar almorzaron con el Presidente que prometió exactamente lo contrario.

WATCH: President Trump signs an executive order launching a new AI-powered website designed to bring federal services from across the government into one place, helping Americans access the information they need at an instant.



The administration says the goal is to make it… pic.twitter.com/ghuMPC3z6r — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

Trump, la IA y China: "Quien gane la carrera de la IA, gana"

La postura de Trump no es nueva, pero se intensificó en los últimos días. El mandatario publicó en Truth Social que la IA "será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo" y que no frenará su crecimiento porque "¡quien gane la carrera de la IA, gana!". En ese marco, rechazó las iniciativas que buscan limitar el desarrollo tecnológico y restó importancia a las advertencias sobre riesgos existenciales planteadas por directivos del propio sector.

El tema de la inteligencia artificial fue además uno de los ejes de la reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, donde Trump sugirió que tanto Estados Unidos como China no tienen intención de frenar el desarrollo, lo que dejaría las cosas "exactamente donde están". La rivalidad tecnológica entre las dos potencias funciona como argumento para que ninguna de las dos aplique frenos unilaterales.

Trump aclaró que sí acepta cierto grado de prudencia, aunque sin frenar la industria: "Tenemos que ser un poco cuidadosos... pero eso no significa que vayamos a detener una industria". Anunció además la creación de una fuerza de IA para detectar actividades "malas" y anticipó el nombramiento de un coordinador de IA.

El lanzamiento de America.gov posiciona al gobierno de Trump como usuario activo de la tecnología que promueve: la plataforma aplica IA para simplificar la burocracia federal, un argumento concreto con el que el mandatario respalda su discurso de que la IA debe crecer sin obstáculos. El debate sobre quién pone los límites y cómo sigue abierto, con el Congreso pidiendo supervisión, los CEOs pidiendo freno y el Presidente diciéndoles a todos que no.