La mujer que mató a su pareja de un golpe en la cabeza con un destornillador estuvo un mes en rebeldía

Fue recapturada y quedó detenida con prisión preventiva durante 10 días. La Fiscalía quiere acusar a la joven por homicidio agravado.

La mujer acusada de matar a su pareja de un golpe en la cabeza con un destornillador estuvo más de un mes en rebeldía y finalmente fue detenida tras un allanamiento realizado por la División Recaptura de la Policía provincial. Ahora, la Justicia le impuso 10 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación por el homicidio de Lucas Méndez.

M.B.C. había sido acusada el 23 de junio por el homicidio de su pareja, ocurrido dos días antes en una vivienda del barrio Villa Ceferino de Neuquén. El hecho se dio en medio de una discusión en el contexto de un vínculo de pareja que mantenían desde hacía 15 años en los que tuvieron dos hijos que fueron dados en adopción , por la extrema vulnerabilidad y fragilidad económica que atravesaban.

En aquella audiencia, la Fiscalía había planteado inicialmente que se trataba de un homicidio agravado por el vínculo , pero la jueza de garantías consideró que existían dudas respecto del medio utilizado y del dolo homicida. Por ese motivo, los cargos quedaron formulados como homicidio preterintencional .

A más de tres meses del hecho, la investigación, sin embargo, continúa abierta y la fiscal del caso, Lorena Juárez, anticipó que la Fiscalía pretende modificar la calificación jurídica.

Dejó de presentarse a Fiscalía y no pudieron encontrarla

Después de aquella primera audiencia, la mujer había quedado sujeta a distintas medidas cautelares. Entre ellas, debía presentarse ante la Fiscalía tres veces por semana y tenía prohibido acercarse o comunicarse con integrantes de la familia de la víctima.

Cumplió con los comparendos hasta el 7 de agosto. Desde entonces dejó de presentarse y tampoco pudo ser localizada en el domicilio que había informado a la Justicia. Ante ese incumplimiento, el 14 de agosto fue declarada en rebeldía y se ordenó su captura.

La orden permaneció vigente durante más de un mes, hasta que finalmente fue localizada y detenida el 25 de septiembre, luego de un allanamiento realizado por personal de la División Recaptura de la Policía provincial.

Pero la Fiscalía detectó además otro incumplimiento de las medidas impuestas después del homicidio. Según explicó Juárez durante la audiencia, M.B.C. habría intentado comunicarse con una de las hermanas de Lucas a través de Instagram en tres oportunidades —los días 6, 7 y 14 de agosto— , pese a que tenía prohibido mantener contacto con integrantes de la familia de la víctima.

La Fiscalía incorporó como evidencia capturas de esos intercambios. “Estamos investigando un homicidio. Tenemos que brindarle una respuesta de calidad a las víctimas y lo único que ha hecho la imputada es obstruir el proceso”, planteó Juárez durante la audiencia.

Quieren acusarla de homicidio agravado

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía también trabaja sobre una nueva hipótesis respecto de la responsabilidad de la mujer en la muerte de Méndez.

En la primera audiencia, los cargos habían quedado establecidos como homicidio preterintencional. Esa figura contempla que quien provoca una agresión tiene intención de causar un daño, pero el resultado termina siendo más grave que el buscado.

Ahora, Juárez explicó que el Ministerio Público Fiscal apunta a una calificación de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación.

La modificación todavía no fue formalizada. La fiscal señaló que será planteada en los próximos días, una vez que se incorporen los resultados de distintas medidas de investigación que se encuentran pendientes.

La acusación se relaciona con el episodio ocurrido el 21 de junio, cuando, según la teoría fiscal, M.B.C. golpeó a Lucas en la cabeza con un destornillador durante una situación de violencia en el domicilio familiar.

El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y murió horas después como consecuencia de las lesiones. El hecho había quedado registrado en nueve videos tomados con un teléfono celular y la investigación también incorporó testimonios, informes médicos y otros elementos destinados a reconstruir la mecánica de la agresión.

Diez días de prisión preventiva

La fiscal Juárez sostuvo que el incumplimiento de las medidas impuestas inicialmente demuestra que esas restricciones fueron insuficientes para garantizar que la imputada permanezca sometida al proceso y para proteger a los familiares de la víctima.

Por ese motivo, solicitó que permanezca detenida con prisión preventiva durante 10 días. También pidió que se reanudara el plazo de la investigación penal preparatoria, que había quedado suspendido.

La defensa oficial no se opuso al pedido de prisión preventiva por el plazo solicitado ni a la reanudación de la investigación. Finalmente, la jueza de garantías Carina Álvarez dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura, pero dispuso la prisión preventiva de M.B.C. durante 10 días.

La magistrada también reanudó el plazo de investigación penal preparatoria, que quedó establecido hasta el 5 de diciembre de 2026. Álvarez consideró que los riesgos procesales que habían motivado las medidas cautelares anteriores se mantienen y se agravaron a partir de los incumplimientos atribuidos a la imputada.

Los nueve videos que registran la agresión y son claves para la investigación

La filmación de nueve videos registrados con el teléfono celular del hermano de la víctima, Cristian Ruíz Díaz, son claves para determinar la mecánica de la agresión, los momentos previos que derivaron en el ataque y lo que sucedió después del trágico final.

El primero y segundo video registraron el comienzo de la discusión de la acusada y su suegra, María de los Ángeles Méndez. M.B.C insulta a su suegra y le exige que la deje ingresar a la vivienda. El segundo video reflejó cómo María de los Ángeles está apostada en el marco de la puerta para retener a su hijo dentro de la vivienda e impedirle que salga hacia la vereda.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la acusada M.B.C fue imputada por el delito de homicidio preterintencional de Lucas Méndez de 31 años.

Los videos 3, 4 y 5 son fragmentos cortos que exponen cuando Lucas saltó el paredón de la casa y logró salir de la vivienda, la escena del comienzo del enfrentamiento con golpes de puños, patadas y forcejeo con la acusada.

El video 6 registra la secuencia central del conflicto, cuando la acusada sacó de su mochila un objeto y golpeó la cabeza de Lucas, provocándole una herida en el cráneo que derivó en su muerte.

“En el video 6 se observa a la acusada extraer un elemento de su bolso, aproximarse a la víctima, producirse una lesión física y la posterior caída de Méndez al suelo”, indicó Cinthya Tobares, funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

Tras sufrir el golpe en la cabeza, Lucas cayó tendido al suelo de la vereda, al frente de su vivienda. Según expone el video N°6, María de los Ángeles corrió hacia su hijo, lo tomó de los brazos y le preguntó a su nuera “¡¿Qué hiciste?!” y la acusada respondió: “Sí, lo apuñalé gila”. Posteriormente, la agresora tomó sus cosas y se retiró del lugar.

“El video 7 muestra a Lucas tendido en el suelo luego de la lesión y que en ningún momento vuelve a ponerse de pie. Finalmente el video 9 solo es de 3 segundos, pero deja la constancia que todo este conflicto se extendió en el tiempo por más de 1 hora y media”, agregó Tobares.